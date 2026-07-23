2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi (VNL) grup aşamasında sergilediği muazzam performansla voleybol severleri gururlandıran A Milli Erkek Voleybol Takımımız (Filenin Efeleri), organizasyon tarihinde ilk kez finallerde (çeyrek final) mücadele etme hakkı kazandı. Başantrenör Slobodan Kovac yönetiminde tarih yazan Filenin Efeleri, çeyrek final etabında voleybolun güçlü ülkelerinden Slovenya ile kozlarını paylaşacak. Tarihi maç öncesinde voleybolseverler arama motorlarında "Filenin Efeleri çeyrek final maçı ne zaman?", "Türkiye - Slovenya erkek voleybol maçı saat kaçta?" ve "VNL Türkiye Slovenya maçı hangi kanalda şifresiz mi?" sorularına yanıt arıyor. İşte Filenin Efeleri Türkiye - Slovenya çeyrek final müsabakasının tarihi, başlama saati ve canlı yayın kanalı...

TÜRKİYE - SLOVENYA VNL ÇEYREK FİNAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Filenin Efeleri'nin yarı finale yükselmek için sahaya çıkacağı kritik Slovenya - Türkiye çeyrek final karşılaşması 29-30 Temmuz tarihlerinde oynanacak.

FİLENİN EFELERİ ÇEYREK FİNAL MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

A Milli Erkek Voleybol Takımımızın Slovenya karşısındaki dev çeyrek final mücadelesi TRT Spor ve TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Mücadeleyi aynı zamanda TRT'nin dijital platformu tabii üzerinden HD kalitesinde naklen izleyebilirsiniz.

👉 TRT SPOR CANLI İZLEME EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

2026 VNL FİNAL ETABI ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ

Türkiye - Slovenya

Polonya - Ukrayna

Japonya - Çin

İtalya - ABD