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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'dan Süleyman Seba Müzesi açıklaması

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'dan Süleyman Seba Müzesi açıklaması

Beşiktaş Kulübü Divan Kurulu Lokali, düzenlenen törenle açıldı. Açılışa katılan Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte o ifadeler...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 23 Temmuz 2026 16:43
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'dan Süleyman Seba Müzesi açıklaması

Beşiktaş Kulübü Divan Kurulu Lokali'nin açılış töreni yoğun bir katılımla yapıldı. Akaretler'de bulunan BJK Plaza C Blok'taki açılışa Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı da katıldı.

Açılışı yapılan lokalin bulunduğu binanın kendilerine Beşiktaş'ın altın yıllarını hatırlattığını dile getirerek sözlerine başlayan Başkan Serdal Adalı, "Onursal Başkanımız Süleyman Seba, yıllarca kulübümüze bu çatı altında hizmet etti, bize tarihimizin belki de en güzel günlerini burada yaşattı. Böylesine önemli bir varlığımız yıllardır kullanılmayan, atıl bir şekilde duruyordu. Bu görüntü Beşiktaş'ımıza yakışmıyordu. Bu noktada bizler de divan kurulumuz ile istişare ederek burayı yeniden Beşiktaş'ımıza kazandırmaya karar verdik. Diliyorum ki Akaretler'deki bu tarihi binamız, geçmişte olduğu gibi gelecekte de Beşiktaşı'mızın güzel günlerine şahitlik etmeye devam edecektir. Divan Kurulu üyelerimizin birlikte geçireceği güzel zamanlara ev sahipliği yapacak, camiamız için önemli bir buluşma noktası olacaktır" ifadelerini kullandı.

"SÜLEYMAN SEBA MÜZESİ'Nİ HAYATA GEÇİRECEĞİZ"

Adalı, divan kurulu üyelerine Süleyman Seba Müzesi'nin hayata geçirileceğinin de müjdesini vererek, "Onursal Başkanımız Süleyman Seba ile özdeşleşen bu çatı altında, anlamlı bir projenin daha hazırlığı içerisindeyiz. Divan lokalimizin içerisinde, bir de Süleyman Seba Müzesi'ni hayata geçireceğiz. Burayı da Beşiktaş camiası için anlamlı ve özel bir günde hayata geçirmeyi planlıyoruz" şeklinde konuştu.

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