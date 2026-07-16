Leandro Trossard, Dolmabahçe'de imzaladı!

Beşiktaş'ın Premier Lig şampiyonu Arsenal'den renklerine bağladığı Leandro Trossard için Tüpraş Stadyumu'nda imza töreni düzenlendi. Başkan Serdal Adalı ile birlikte taraftarın önüne çıkan Belçikalı yıldız, "Burada olmaktan dolayı çok heyecanlıyım. Beni buraya getiren yönetim kurulumuza, başkanımıza çok teşekkürler. Beşiktaş taraftarları, size de çok teşekkürler. Sevginizi bana dünyanın her yerinde hissettirdiniz. Benim buraya gelmemin bir amacı var, kupalar kazanmak için geldim." ifadelerini kullandı. İmzanın ardından tribünlere yönelen Trossard, taraftara üçlü çektirdi.

"TROSSARD YALNIZCA BİR TRANSFER DEĞİL..."

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, törende Belçikalı yıldızın transferine ilişkin yaptığı açıklamada "Trossard çok daha farklı sözleşmeler yapabilecekken bizim hedeflerimizi, vizyonumuzu ve bizim için dünyanın en büyük kulübü olan Beşiktaşımızı tercih etti. Leandro Trossard yalnızca bir futbolcu transferi değil. Hedeflediğimiz başarıların, ortaya koyduğumuz vizyonun önemli bir göstergesidir." dedi.

FİLM TADINDA PAYLAŞIM

Beşiktaş, resmi sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla gündem oldu. Siyah-beyazlı ekip, Trossard'ın imza töreni sırasında yayımladığı videoyla, önceki transfer dönemlerinde taraftarların büyük ilgi gösterdiği "The Black Eagles Society" serisini devam ettirdi.

TÖRENDE SALAH TEZAHÜRATLARI

Leandro Trossard için düzenlenen imza törenine akın eden taraftarlar, tören esnasında Serdal Adalı'ya Mohamed Salah için seslendi. Tüpraş Stadyumu'nda "Ya Allah Bismillah, Mohamed Salah" tezahüratları yapan taraftarlara gülümseyerek yanıt verdiği anlar gündem oldu. Mısırlı yıldız, geçtiğimiz günlerde menajerleri aracılığıyla Beşiktaş'a önerilmişti.