Erdoğan Kaya, Balıkesirspor'da

Balıkesirspor transfer çalışmalarına devam ediyor. Balıkesir temsilcisi, geçtiğimiz sezon 2. Lig ekiplerinden Kırklarelispor forması giyen 25 yaşındaki stoper Erdoğan Kaya ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulüpten transferlerle ilgili yapılan açıklamada, "Türk milli takımımızın U17, U18, U19 ve U21 yaş kategorilerinde formasını terleten, Beşiktaş ile Avrupa Kupası deneyimi bulunan Erdoğan Kaya'ya camiamıza hoş geldin diyor, yapılan anlaşmanın her iki taraf için de hayırlı olmasını temenni ediyoruz" denildi.