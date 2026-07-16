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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Okan Buruk'tan flaş itiraflar! Hakan Çalhanoğlu ve Icardi...

Okan Buruk'tan flaş itiraflar! Hakan Çalhanoğlu ve Icardi...

Teknik direktör Okan Buruk, Galatasaray'ın gündemine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Deneyimli çalıştırıcının Hakan Çalhanoğlu ve Mauro Icardi ile ilgili sözleri gündem oldu. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Temmuz 2026 23:49 Güncelleme Tarihi: 16 Temmuz 2026 23:51
Okan Buruk'tan flaş itiraflar! Hakan Çalhanoğlu ve Icardi...

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sarı-kırmızılı takımın transfer çalışmaları ve Mauro Icardi'nin ayrılığı hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Okan Buruk'tan flaş itiraflar! Hakan Çalhanoğlu ve Icardi...

Transfer gündeminde yer alan Hakan Çalhanoğlu hakkında konuşan deneyimli teknik adam, girişimlerinin ilerlemediğini söyledi.

Okan Buruk'tan flaş itiraflar! Hakan Çalhanoğlu ve Icardi...

Buruk, "Hakan Çalhanoğlu ile görüşme olmadı. Inter ile görüşme oldu ama satmak istemediklerini söylemişlerdi. Sonra bir daha görüşme olmadı." ifadelerini kullandı.

Okan Buruk'tan flaş itiraflar! Hakan Çalhanoğlu ve Icardi...

"ICARDI, G.SARAY İÇİN BİR İKONDU"

Mauro Icardi'nin ayrılığına da değinen Okan Buruk, Arjantinli golcünün kulüp tarihine adını yazdırdığını belirtti.

Okan Buruk'tan flaş itiraflar! Hakan Çalhanoğlu ve Icardi...

"Icardi, Galatasaray için bir ikondu. Bu tür ayrılıklar zor oluyor. Mertens ve Muslera'da da bunu yaşadık. Baktığımızda hepimiz gelip geçiciyiz. Ben de buna dahilim. Aslolan Galatasaray." diyen Buruk, yıldız futbolcunun kulüpte bıraktığı izlere vurgu yaptı.

Okan Buruk'tan flaş itiraflar! Hakan Çalhanoğlu ve Icardi...

Deneyimli çalıştırıcı, "Burada bıraktığınız iz önemli. Icardi de önemli bir iz bıraktı. Herkesi kendine hayran etti. Çocukları Galatasaraylı yaptı." sözleriyle Arjantinli futbolcunun taraftar üzerindeki etkisini anlattı.

Okan Buruk'tan flaş itiraflar! Hakan Çalhanoğlu ve Icardi...

"KULÜBÜMÜZ TEKLİF YAPTI"


Katıldığı bir programda yaptığı açıklamada Icardi'nin takımda kalması için girişimlerde bulunduklarını da ifade eden Buruk, "Kulübümüz mayıs ayında Icardi'ye teklif yaptı. Yaklaşık iki ay süre geçti ve antrenmanlara başladık. Dün kesin bir şekilde bu iş belli oldu." dedi.

Okan Buruk'tan flaş itiraflar! Hakan Çalhanoğlu ve Icardi...

Başarılı teknik adam sözlerini "Gönül isterdi ki Icardi ile bir sezon daha geçirelim. Ona veda etme şansımız olursa mutlu oluruz. Böyle bir şans gelirse ona layık şekilde bir veda hazırlamak çok değerli olur. Ona doyamadık. Her şey için Icardi'ye teşekkür ediyorum." ifadeleri ile tamamladı.

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