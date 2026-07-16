"Icardi, Galatasaray için bir ikondu. Bu tür ayrılıklar zor oluyor. Mertens ve Muslera'da da bunu yaşadık. Baktığımızda hepimiz gelip geçiciyiz. Ben de buna dahilim. Aslolan Galatasaray." diyen Buruk, yıldız futbolcunun kulüpte bıraktığı izlere vurgu yaptı.