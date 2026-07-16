Beşiktaş'a Sambacı 10 numara: Bitello!

Trendyol Süper Lig'de yaz transfer döneminin hızlı takımlarından Beşiktaş, son olarak Arsenal'dan renklerine bağladığı Leandro Trossard ile taraftarlarını heyecanlandırdı. Siyah-beyazlı ekipte Dolmabahçe'de düzenlenen imza töreninin ardından transfer çalışmaları rehavete yer vermeden sürüyor. Bu doğrultuda yönünü orta sahaya yapacağı takviyeye çeviren Kara Kartallar, gündemine sürpriz bir ismi ekledi.

A Spor'da yer alan habere göre İstanbul temsilcisi, Dinamo Moskova forması giyen Bitello ile ilgileniyor. 26 yaşındaki Brezilyalı orta saha, Rus ekibinde sezonu 37 maçta 6 gol/11 asist ile tamamlamıştı. Yetenekli futbolcunun güncel piyasa değeri ise 15 milyon euro.