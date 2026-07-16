Milli yıldızdan İtalya'yı karıştıran imza! Fenerbahçe ve Galatasaray...
Fenerbahçe ile Galatasaray'ın transfer listesinde yer alan milli yıldız için İtalya'dan flaş bir gelişme yaşandı. Takımı ile nikah tazelemesi beklenen tecrübeli futbolcu, son anda rotasını değiştirdi ve Avrupa devine 3 yıllık imza attı. İşte detaylar...
Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 16 Temmuz 2026 22:11 Güncelleme Tarihi: 16 Temmuz 2026 22:53
İstanbul devleri, Roma ile sözleşmesi 1 Temmuz'da sona eren tecrübeli oyuncunun durumunu yakından takip ederken İtalya'dan gelen son haberler transfer sürecinin seyrini tamamen değiştirdi.
Zeki Çelik'in Serie A temsilcisi ile yeni sözleşme imzalaması beklenirken yaşanan sürpriz gelişme, Çizme basınında da geniş yankı uyandırdı.
Juventus, Roma ile yeni kontrat imzalaması beklenen Zeki Çelik'i bedelsiz olarak 3 yıllığına kadrosuna kattı.
Milli futbolcunun Roma ile sözlü anlaşmaya varmasına rağmen Luciano Spalletti yönetimindeki Juventus'a imza atması, transfer sürecinin en dikkat çeken detaylarından biri oldu.
Öte yandan 28 yaşındaki deneyimli sağ bekin Torino'da gerçekleştirdiği kritik görüşmenin ardından kariyerine Juventus formasıyla devam etme kararı aldığı ifade edildi.
Zeki Çelik, Roma ile geçtiğimiz sezon 45 maçta toplamda 3.637 dakika sahada kaldı. Tecrübeli oyuncu, bu karşılaşmalarda 1 gol/4 asist katkısı sundu.
Kariyerinde 63 kez milli formayı terletmiş ve 3 kez ağları sarsarken 3 kez golü getiren pası kaydetmiş olan milli sağ bekin güncel piyasa değeri ise 14 milyon euro.
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