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Haberler Süper Lig Milli yıldızdan İtalya'yı karıştıran imza! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Milli yıldızdan İtalya'yı karıştıran imza! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Fenerbahçe ile Galatasaray'ın transfer listesinde yer alan milli yıldız için İtalya'dan flaş bir gelişme yaşandı. Takımı ile nikah tazelemesi beklenen tecrübeli futbolcu, son anda rotasını değiştirdi ve Avrupa devine 3 yıllık imza attı. İşte detaylar...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 16 Temmuz 2026 22:11 Güncelleme Tarihi: 16 Temmuz 2026 22:53
Milli yıldızdan İtalya'yı karıştıran imza! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Trendyol Süper Lig'de yaz transfer döneminin tüm hızıyla devam ettiği süreçte yaşanan son gelişme, futbol kamuoyunda büyük şaşkınlık yarattı.

Milli yıldızdan İtalya'yı karıştıran imza! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Yeni sezonda şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Fenerbahçe ile Galatasaray, kadrolarını güçlendirmek adına çalışmalarını sürdürürken sağ bek transferinde ortak bir hedefte buluşmuştu.

Milli yıldızdan İtalya'yı karıştıran imza! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Ezeli rakiplerin milli futbolcu Zeki Çelik'i transfer listesine eklemesiyle birlikte iki kulüp arasında dikkat çeken bir rekabet yaşanmaya başlamıştı.

Milli yıldızdan İtalya'yı karıştıran imza! Fenerbahçe ve Galatasaray...

İstanbul devleri, Roma ile sözleşmesi 1 Temmuz'da sona eren tecrübeli oyuncunun durumunu yakından takip ederken İtalya'dan gelen son haberler transfer sürecinin seyrini tamamen değiştirdi.

Milli yıldızdan İtalya'yı karıştıran imza! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Zeki Çelik'in Serie A temsilcisi ile yeni sözleşme imzalaması beklenirken yaşanan sürpriz gelişme, Çizme basınında da geniş yankı uyandırdı.

Milli yıldızdan İtalya'yı karıştıran imza! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Juventus, Roma ile yeni kontrat imzalaması beklenen Zeki Çelik'i bedelsiz olarak 3 yıllığına kadrosuna kattı.

Milli yıldızdan İtalya'yı karıştıran imza! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Milli futbolcunun Roma ile sözlü anlaşmaya varmasına rağmen Luciano Spalletti yönetimindeki Juventus'a imza atması, transfer sürecinin en dikkat çeken detaylarından biri oldu.

Milli yıldızdan İtalya'yı karıştıran imza! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Öte yandan 28 yaşındaki deneyimli sağ bekin Torino'da gerçekleştirdiği kritik görüşmenin ardından kariyerine Juventus formasıyla devam etme kararı aldığı ifade edildi.

Milli yıldızdan İtalya'yı karıştıran imza! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Zeki Çelik, Roma ile geçtiğimiz sezon 45 maçta toplamda 3.637 dakika sahada kaldı. Tecrübeli oyuncu, bu karşılaşmalarda 1 gol/4 asist katkısı sundu.

Milli yıldızdan İtalya'yı karıştıran imza! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Kariyerinde 63 kez milli formayı terletmiş ve 3 kez ağları sarsarken 3 kez golü getiren pası kaydetmiş olan milli sağ bekin güncel piyasa değeri ise 14 milyon euro.

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