Galatasaray'ın planlarını Trossard bozu! Transferde kelebek etkisi
Arsenal, Leandro Trossard'ın Beşiktaş'a transferinin ardından boşalan sol kanat bölgesine takviye yapmak üzere kolları sıvamıştı. İngiliz devi, bu doğrultuda Galatasaray'ın gündeminde bulunan yıldız futbolcu ile anlaşmaya vardı. İşte transferde kelebek etkisi ve Arsenal'ın gözden çıkardığı rakam...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Temmuz 2026 00:03
Yeni sezon öncesi kanat hattını güçlendirmek isteyen Galatasaray'ı üzecek bir gelişme yaşandı.
Arsenal, Leandro Trossard'ın Beşiktaş'a transferinin ardından, sarı-kırmızılıların gündeminde yer alan yıldız sol kanat oyuncusu ile anlaşma sağladı.
Belçika temsilcisi Club Brugge'de forma giyen başarılı sol kanatın, Premier Lig devi Arsenal'e transfer olmaya çok yakın olduğu belirtildi.
The Athletic'in haberine göre, Premier Lig'in son şampiyonu Arsenal, 24 yaşındaki sol kanat oyuncusu Christos Tzolis'in transferi için Club Brugge ile anlaşmaya vardı.
Londra temsilcisinin bu transfer için Belçika ekibine 40 milyon euro bonservis ödeyeceği aktarıldı.
Haberde, transferin kısa süre içerisinde resmiyet kazanmasının beklendiği ve Tzolis'in Arsenal ile 5 yıllık sözleşme imzalayacağı ifade edildi.
GALATASARAY DA DEVREDEYDİ
Galatasaray da başarılı kanat oyuncusunu kadrosuna katmak için Mayıs ayında Club Brugge ile temaslarda bulunmuştu.
Sarı-kırmızılı yönetimin transferi yaklaşık 30 milyon euro seviyesinde tamamlamayı hedeflediği, oyuncunun ise kariyerine Avrupa'nın beş büyük liginde mücadele eden bir takıma transfer olmaya sıcak baktığı belirtilmişti.
MUHTEŞEM BİR SEZON GEÇİRDİ
Christos Tzolis, geride kalan sezonda Club Brugge formasıyla tüm kulvarlarda 52 maça çıktı. Yunan yıldız, 22 gol ve 29 asistlik etkileyici performansıyla Avrupa'nın önemli kulüplerinin dikkatini çekmeyi başardı.
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"Arsenal, Christos Tzolis transferi için Club Brugge ile 40 milyon euroluk anlaşmaya vardı"