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Haberler Galatasaray Galatasaray'ın planlarını Trossard bozu! Transferde kelebek etkisi

Galatasaray'ın planlarını Trossard bozu! Transferde kelebek etkisi

Arsenal, Leandro Trossard'ın Beşiktaş'a transferinin ardından boşalan sol kanat bölgesine takviye yapmak üzere kolları sıvamıştı. İngiliz devi, bu doğrultuda Galatasaray'ın gündeminde bulunan yıldız futbolcu ile anlaşmaya vardı. İşte transferde kelebek etkisi ve Arsenal'ın gözden çıkardığı rakam...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Temmuz 2026 00:03
Galatasaray'ın planlarını Trossard bozu! Transferde kelebek etkisi

Yeni sezon öncesi kanat hattını güçlendirmek isteyen Galatasaray'ı üzecek bir gelişme yaşandı.

Galatasaray'ın planlarını Trossard bozu! Transferde kelebek etkisi

Arsenal, Leandro Trossard'ın Beşiktaş'a transferinin ardından, sarı-kırmızılıların gündeminde yer alan yıldız sol kanat oyuncusu ile anlaşma sağladı.

Galatasaray'ın planlarını Trossard bozu! Transferde kelebek etkisi

Belçika temsilcisi Club Brugge'de forma giyen başarılı sol kanatın, Premier Lig devi Arsenal'e transfer olmaya çok yakın olduğu belirtildi.

Galatasaray'ın planlarını Trossard bozu! Transferde kelebek etkisi

The Athletic'in haberine göre, Premier Lig'in son şampiyonu Arsenal, 24 yaşındaki sol kanat oyuncusu Christos Tzolis'in transferi için Club Brugge ile anlaşmaya vardı.

Galatasaray'ın planlarını Trossard bozu! Transferde kelebek etkisi

Londra temsilcisinin bu transfer için Belçika ekibine 40 milyon euro bonservis ödeyeceği aktarıldı.

Galatasaray'ın planlarını Trossard bozu! Transferde kelebek etkisi

Haberde, transferin kısa süre içerisinde resmiyet kazanmasının beklendiği ve Tzolis'in Arsenal ile 5 yıllık sözleşme imzalayacağı ifade edildi.

Galatasaray'ın planlarını Trossard bozu! Transferde kelebek etkisi

GALATASARAY DA DEVREDEYDİ

Galatasaray da başarılı kanat oyuncusunu kadrosuna katmak için Mayıs ayında Club Brugge ile temaslarda bulunmuştu.

Galatasaray'ın planlarını Trossard bozu! Transferde kelebek etkisi

Sarı-kırmızılı yönetimin transferi yaklaşık 30 milyon euro seviyesinde tamamlamayı hedeflediği, oyuncunun ise kariyerine Avrupa'nın beş büyük liginde mücadele eden bir takıma transfer olmaya sıcak baktığı belirtilmişti.

Galatasaray'ın planlarını Trossard bozu! Transferde kelebek etkisi

MUHTEŞEM BİR SEZON GEÇİRDİ

Christos Tzolis, geride kalan sezonda Club Brugge formasıyla tüm kulvarlarda 52 maça çıktı. Yunan yıldız, 22 gol ve 29 asistlik etkileyici performansıyla Avrupa'nın önemli kulüplerinin dikkatini çekmeyi başardı.

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