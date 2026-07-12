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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Yusuf Akçiçek harekatı!

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Yusuf Akçiçek harekatı!

Savunmasını yerli bir takviyeyle güçlendirmek isteyen Galatasaray'ın gündemine eski Fenerbahçeli Yusuf Akçiçek geldi. Genç stoper için temasların başladığı iddia edildi. İşte transferin detayları... | GALATASARAY HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Temmuz 2026 10:45
TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Yusuf Akçiçek harekatı!

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın, savunma hattını yerli bir oyuncuyla güçlendirmek için sürpriz bir ismi gündemine aldığı öne sürüldü.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Yusuf Akçiçek harekatı!

Sarı-kırmızılıların, Suudi Arabistan ekibi Al Hilal'de forma giyen eski Fenerbahçeli stoper Yusuf Akçiçek'i transfer listesine eklediği iddia edildi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Yusuf Akçiçek harekatı!

Yeni Asır'da yer alan habere göre; Türkiye Futbol Federasyonu'nun 10+4 yabancı oyuncu kuralı doğrultusunda yerli stoper arayışlarını sürdüren Galatasaray yönetiminin, 20 yaşındaki savunmacıyla temas halinde olduğu belirtildi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Yusuf Akçiçek harekatı!

Tarafların ortak bir noktada buluşması halinde Yusuf Akçiçek'in yeniden Türkiye'ye dönerek Galatasaray forması giyebileceği konuşuluyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Yusuf Akçiçek harekatı!

Yusuf Akçiçek, futbol kariyerine Galatasaray altyapısında başladıktan sonra Fenerbahçe altyapısına transfer olmuştu.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Yusuf Akçiçek harekatı!

Genç stoper, geçtiğimiz sezonun başında Fenerbahçe'den 22 milyon euro bonservis bedeliyle Suudi Arabistan'ın Al Nassr kulübüne transfer olurken, daha sonra Al Hilal forması giymeye başladı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Yusuf Akçiçek harekatı!

20 yaşındaki savunmacı, geride kalan sezonda Al Hilal formasıyla 22 resmi maçta görev alırken, 1 gol kaydetti.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Yusuf Akçiçek harekatı!

Galatasaray'ın genç oyuncunun durumunu yakından takip ettiği ve transfer şartlarını değerlendirdiği öne sürülüyor.

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