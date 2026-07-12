TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Yusuf Akçiçek harekatı!
Savunmasını yerli bir takviyeyle güçlendirmek isteyen Galatasaray'ın gündemine eski Fenerbahçeli Yusuf Akçiçek geldi. Genç stoper için temasların başladığı iddia edildi. İşte transferin detayları... | GALATASARAY HABERLERİ
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Temmuz 2026 10:45
Tarafların ortak bir noktada buluşması halinde Yusuf Akçiçek'in yeniden Türkiye'ye dönerek Galatasaray forması giyebileceği konuşuluyor.
Yusuf Akçiçek, futbol kariyerine Galatasaray altyapısında başladıktan sonra Fenerbahçe altyapısına transfer olmuştu.
Genç stoper, geçtiğimiz sezonun başında Fenerbahçe'den 22 milyon euro bonservis bedeliyle Suudi Arabistan'ın Al Nassr kulübüne transfer olurken, daha sonra Al Hilal forması giymeye başladı.
20 yaşındaki savunmacı, geride kalan sezonda Al Hilal formasıyla 22 resmi maçta görev alırken, 1 gol kaydetti.
Galatasaray'ın genç oyuncunun durumunu yakından takip ettiği ve transfer şartlarını değerlendirdiği öne sürülüyor.
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