Muğlaspor genç futbolcu Baran Ekiz'i renklerine bağladı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Muğlaspor, orta sahada görev yapan Baran Ekiz'i transfer ettiğini duyurdu.

Yeşil-beyazlı ekipten yapılan açıklamada, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında 20 yaşındaki Baran Ekiz ile sözleşme imzalandığı bildirildi.

Açıklamada, "Baran Ekiz, artık yeşil-beyazlı formamız için ter dökecek. Son olarak Bornova 1877 forması giyen genç yetenek Baran Ekiz, geçtiğimiz sezon Bornova 1877 ve Karadeniz Ereğli Belediyespor formalarıyla toplam 18 maçta görev aldı. Baran Ekiz'e Muğlaspor'umuz çatısı altında başarılar diliyoruz." denildi.