CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler TFF 1.Lig Muğlaspor genç futbolcu Baran Ekiz'i renklerine bağladı

Muğlaspor genç futbolcu Baran Ekiz'i renklerine bağladı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Muğlaspor, orta saha oyuncusu Baran Ekiz'i transfer ettiğini duyurdu.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 09 Temmuz 2026 15:55
Muğlaspor genç futbolcu Baran Ekiz'i renklerine bağladı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Muğlaspor, orta sahada görev yapan Baran Ekiz'i transfer ettiğini duyurdu.

Yeşil-beyazlı ekipten yapılan açıklamada, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında 20 yaşındaki Baran Ekiz ile sözleşme imzalandığı bildirildi.

Açıklamada, "Baran Ekiz, artık yeşil-beyazlı formamız için ter dökecek. Son olarak Bornova 1877 forması giyen genç yetenek Baran Ekiz, geçtiğimiz sezon Bornova 1877 ve Karadeniz Ereğli Belediyespor formalarıyla toplam 18 maçta görev aldı. Baran Ekiz'e Muğlaspor'umuz çatısı altında başarılar diliyoruz." denildi.

Süper Lig'de derbilerin fikstürü belli oldu!
F.Bahçe'nin yıldızına Komşu'dan sürpriz talip!
DİĞER
Beşiktaş’ta Ndidi’nin yerine transfer! Teklif sonrası hamle...
Başkan Erdoğan'dan Ankara'da NATO diplomasisi: Spajic, Pellegrini ve Rama'yı kabul etti
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Can Uzun G.Saray'a çok yakın!
G.Saray'da Onyedika gelişmesi! Transferi...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe ayrılığı açıkladı! F.Bahçe ayrılığı açıkladı! 15:44
"Beşiktaş'ın hedefi, her zaman zirvedir" "Beşiktaş'ın hedefi, her zaman zirvedir" 15:37
Gözde Atasoy: Yolun sonu şampiyonluk olsun Gözde Atasoy: Yolun sonu şampiyonluk olsun 15:29
"27. şampiyonluğa gidiyoruz" "27. şampiyonluğa gidiyoruz" 15:22
Fikstür çekiminde F.Bahçe-G.Saray gerilimi! Elini sıkmadı Fikstür çekiminde F.Bahçe-G.Saray gerilimi! Elini sıkmadı 15:15
Süper Lig'de derbilerin fikstürü belli oldu! Süper Lig'de derbilerin fikstürü belli oldu! 14:31
Daha Eski
G.Saray'ın yeni sezon mesaisi sürüyor! G.Saray'ın yeni sezon mesaisi sürüyor! 13:50
Archie Brown'dan İsmail Kartal sözleri! Archie Brown'dan İsmail Kartal sözleri! 13:48
Trabzon'dan Süper Lig'in eski yıldızına kanca Trabzon'dan Süper Lig'in eski yıldızına kanca 12:40
Can Uzun G.Saray'a çok yakın! Can Uzun G.Saray'a çok yakın! 12:33
Göztepe'nin Slovenya kampı başladı Göztepe'nin Slovenya kampı başladı 12:16
Beşiktaş'a Lukaku yanıtı! Bonservisi belli oldu Beşiktaş'a Lukaku yanıtı! Bonservisi belli oldu 11:58