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Haberler Galatasaray Galatasaray'dan santrfora yeni aday! O şarta bağlı olarak transfer hamlesi yapılacak

Galatasaray'dan santrfora yeni aday! O şarta bağlı olarak transfer hamlesi yapılacak

Galatasaray'da gelecek sezonun transfer çalışmaları başladı. Sarı-kırmızılılar, santrfora bir hamle yapmak isterken gündemine son gelen isim ise ortaya çıktı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Temmuz 2026 10:16
Galatasaray'dan santrfora yeni aday! O şarta bağlı olarak transfer hamlesi yapılacak

Galatasaray, orta saha oyuncusu Lesley Ugochukwu için gün sayarken forvet konusunda da çalışmalarını sürdürüyor.

Galatasaray'dan santrfora yeni aday! O şarta bağlı olarak transfer hamlesi yapılacak

Al-Nassr'ın zorunlu satın alma opsiyonunda ısrar etmesi üzerine Jhon Duran transferini askıya alan Cimbom'a sürpriz bir öneri geldi: Evan Ferguson.

Galatasaray'dan santrfora yeni aday! O şarta bağlı olarak transfer hamlesi yapılacak

Bonservisi Brighton'da bulunan, geçen sezonu Roma'da kiralık geçiren 2004'lü forvet, Çizme'den ayrıldı.

Galatasaray'dan santrfora yeni aday! O şarta bağlı olarak transfer hamlesi yapılacak

İtalyan ekibi, 40 milyon Euro'luk opsiyonu kullanmadı.

Galatasaray'dan santrfora yeni aday! O şarta bağlı olarak transfer hamlesi yapılacak

Ferguson, menajerler tarafından Galatasaray'a önerilirken Brighton kiralık seçeneğine sıcak bakıyor.

Galatasaray'dan santrfora yeni aday! O şarta bağlı olarak transfer hamlesi yapılacak

Aslan, geçen sene ağır bir ayak bileği sakatlığı yaşayan ve 4.5 ay sahalardan uzak kalan İrlandalı santrforun sağlık raporlarını talep etti.

Galatasaray'dan santrfora yeni aday! O şarta bağlı olarak transfer hamlesi yapılacak

Sabah'ın haberine göre Ferguson'ın sağlık raporlarında olumsuzluk görülmezse hamle yapılacak.

Galatasaray'dan santrfora yeni aday! O şarta bağlı olarak transfer hamlesi yapılacak

8

İlk kez 2022'de İrlanda Milli Takımı formasını sırtına geçiren Ferguson, 26 maçta oynadı. Ağları 8 kez bulurken 1 de asist katkısı verdi.

Galatasaray'dan santrfora yeni aday! O şarta bağlı olarak transfer hamlesi yapılacak

52

Kariyerinde 7 sakatlık geçiren Ferguson'un 2023-24'te Brighton'da çapraz bağı yırtıldı. Geçen sezon da ayak bileği sorunu yaşadı. Toplamda 52 maçta oynayamadı.

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