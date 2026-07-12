Galatasaray'dan santrfora yeni aday! O şarta bağlı olarak transfer hamlesi yapılacak
Galatasaray'da gelecek sezonun transfer çalışmaları başladı. Sarı-kırmızılılar, santrfora bir hamle yapmak isterken gündemine son gelen isim ise ortaya çıktı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Temmuz 2026 10:16
İtalyan ekibi, 40 milyon Euro'luk opsiyonu kullanmadı.
Ferguson, menajerler tarafından Galatasaray'a önerilirken Brighton kiralık seçeneğine sıcak bakıyor.
Aslan, geçen sene ağır bir ayak bileği sakatlığı yaşayan ve 4.5 ay sahalardan uzak kalan İrlandalı santrforun sağlık raporlarını talep etti.
Sabah'ın haberine göre Ferguson'ın sağlık raporlarında olumsuzluk görülmezse hamle yapılacak.
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İlk kez 2022'de İrlanda Milli Takımı formasını sırtına geçiren Ferguson, 26 maçta oynadı. Ağları 8 kez bulurken 1 de asist katkısı verdi.
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Kariyerinde 7 sakatlık geçiren Ferguson'un 2023-24'te Brighton'da çapraz bağı yırtıldı. Geçen sezon da ayak bileği sorunu yaşadı. Toplamda 52 maçta oynayamadı.
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