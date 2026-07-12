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Haberler Beşiktaş Beşiktaş'tan orta sahaya Timber hamlesi! Siyah-beyazlılar o gelişme sonrası harekete geçti

Beşiktaş'tan orta sahaya Timber hamlesi! Siyah-beyazlılar o gelişme sonrası harekete geçti

Beşiktaş'ta gelecek sezonun transfer çalışmaları sürüyor. Siyah-beyazlılar orta sahaya takviye yapmak isterken bu doğrultuda daha önce de gündemine gelen Marsilya futbolcusu Quinten Timber ile ilgilendiği öğrenildi. Beşiktaş'ın Marsilya'da yaşanan o gelişme sonrası transferde yeniden harekete geçtiği öne sürüldü. İşte detaylar... (BJK SPOR HABERİ)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 12 Temmuz 2026 14:37
Beşiktaş'tan orta sahaya Timber hamlesi! Siyah-beyazlılar o gelişme sonrası harekete geçti

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, uzun süredir gündeminde bulunan Quinten Timber için yeniden devreye girmeye hazırlanıyor. Siyah-beyazlıların daha önce de yakından ilgilendiği Hollandalı orta saha oyuncusu, 2026 kış transfer döneminde Feyenoord'dan Marsilya'ya imza atmıştı. Ancak Fransız kulübünün yaşadığı ekonomik sıkıntılar nedeniyle birçok oyuncusunu satış listesine koyması, Beşiktaş'ın yeniden harekete geçmesine neden oldu. Yeni Asır'ın haberine göre; yönetimin, teknik heyetin de onay verdiği 25 yaşındaki futbolcunun transfer şartlarını araştırdığı ve Marsilya ile ilk temasları kurmaya hazırlandığı öğrenildi.

40 KARŞILAŞMAYA ÇIKTI

Orta sahada hem savunma hem de hücum yönüyle görev yapabilen Timber'ın, Beşiktaş'ın transfer listesindeki öncelikli isimlerden biri olduğu ifade edildi. Geçen sezon Feyenoord ve Marsilya formalarıyla toplam 40 resmi maça çıkan Hollandalı yıldız, 4 gol ve 4 asistlik katkı verdi. Marsilya'nın mali dengeyi sağlamak amacıyla oyuncu satışına sıcak bakması Beşiktaş'ın elini güçlendirirken siyah-beyazlı yönetimin uygun bir bonservis bedeliyle transferi sonuçlandırmayı hedeflediği belirtildi.

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