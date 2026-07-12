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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Galatasaray sezonun ilk imzasını attırmak üzere! İşte sözleşme detayları

Galatasaray sezonun ilk imzasını attırmak üzere! İşte sözleşme detayları

Transferin sessiz takımı Galatasaray bir süredir gündeminde olan Lesley Ugochukwu'nun transferinde mutlu sona ulaşmak üzere. Sözleşmenin detaylarını ise İtalyan Gazeteci duyurdu. İşte detaylar... (GS SPOR HABERİ)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Temmuz 2026 12:14
Galatasaray sezonun ilk imzasını attırmak üzere! İşte sözleşme detayları

Galatasaray'da gelecek sezonun transfer çalışmaları sürüyor.

Galatasaray sezonun ilk imzasını attırmak üzere! İşte sözleşme detayları

Bir süredir transferde sessizliğini koruyan sarı-kırmızılılar sezonun ilk hamlesini yapmak üzere.

Galatasaray sezonun ilk imzasını attırmak üzere! İşte sözleşme detayları

Galatasaray'ın uzun süredir transfer gündeminde bulunan Lesley Ugochukwu hakkında önemli bir gelişme yaşandı.

Galatasaray sezonun ilk imzasını attırmak üzere! İşte sözleşme detayları

Fabrizio Romano, Ugochukwu'nun kısa süre içerisinde sarı-kırmızılılar ile sözleşme imzalayacağını duyurdu.

Galatasaray sezonun ilk imzasını attırmak üzere! İşte sözleşme detayları

Romano haberinde Galatasaray'ın Burnley'e 30 milyon euronun altında bir bedel ödeyeceğini duyurdu.

Galatasaray sezonun ilk imzasını attırmak üzere! İşte sözleşme detayları

Romano, 30 milyon euronun paket bedelli anlaşma olduğunu detay vermeden belirtti.

Galatasaray sezonun ilk imzasını attırmak üzere! İşte sözleşme detayları

Transfermarkt verilerine göre Ugochukwu'nun güncel piyasa değeri 22 milyon euro.

Galatasaray sezonun ilk imzasını attırmak üzere! İşte sözleşme detayları

Fransız futbolcu geçen sezon Burnley formasını 38 maçta giydi.

Galatasaray sezonun ilk imzasını attırmak üzere! İşte sözleşme detayları

22 yaşındaki isim, takımına 3 gol 2 asistlik katkı sağladı.

Galatasaray sezonun ilk imzasını attırmak üzere! İşte sözleşme detayları

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