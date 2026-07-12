Galatasaray sezonun ilk imzasını attırmak üzere! İşte sözleşme detayları
Transferin sessiz takımı Galatasaray bir süredir gündeminde olan Lesley Ugochukwu'nun transferinde mutlu sona ulaşmak üzere. Sözleşmenin detaylarını ise İtalyan Gazeteci duyurdu. İşte detaylar... (GS SPOR HABERİ)
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Temmuz 2026 12:14
Fabrizio Romano, Ugochukwu'nun kısa süre içerisinde sarı-kırmızılılar ile sözleşme imzalayacağını duyurdu.
Romano haberinde Galatasaray'ın Burnley'e 30 milyon euronun altında bir bedel ödeyeceğini duyurdu.
Romano, 30 milyon euronun paket bedelli anlaşma olduğunu detay vermeden belirtti.
Transfermarkt verilerine göre Ugochukwu'nun güncel piyasa değeri 22 milyon euro.
Fransız futbolcu geçen sezon Burnley formasını 38 maçta giydi.
22 yaşındaki isim, takımına 3 gol 2 asistlik katkı sağladı.
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