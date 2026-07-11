Ersin Destanoğlu'ndan 3 yıllık imza!

Sezonun sona ermesi ile birlikte Beşiktaş'a veda eden Ersin Destanoğlu'nun yeni takımı belli oldu. Al-Jazira, 25 yaşındaki file bekçisini kadrosuna kattı. Ersin, Birleşik Arap Emirlikleri ekibiyle 3 yıllık anlaşmaya vardı. Siyah-beyazlı kulüp ile geride bıraktığımız sezon toplamda 32 maçta görev alan yetenekli eldiven, bu maçların 10'unda kalesini gole kapatmıştı. Kalan mücadelelerde ise 34 kez topun ağlara gitmesine engel olamamıştı.