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Haberler Beşiktaş Ersin Destanoğlu'ndan 3 yıllık imza!

Ersin Destanoğlu'ndan 3 yıllık imza!

Beşiktaş ile yolları ayrılan Ersin Destanoğlu'nun yeni takımı belli oldu. Al-Jazira, Ersin'i kadrosuna kattı. 25 yaşındaki kaleci, Birleşik Arap Emirlikleri ekibiyle 3 yıllık anlaşmaya vardı. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 11 Temmuz 2026 22:49 Güncelleme Tarihi: 11 Temmuz 2026 22:56
Ersin Destanoğlu'ndan 3 yıllık imza!

Sezonun sona ermesi ile birlikte Beşiktaş'a veda eden Ersin Destanoğlu'nun yeni takımı belli oldu. Al-Jazira, 25 yaşındaki file bekçisini kadrosuna kattı. Ersin, Birleşik Arap Emirlikleri ekibiyle 3 yıllık anlaşmaya vardı. Siyah-beyazlı kulüp ile geride bıraktığımız sezon toplamda 32 maçta görev alan yetenekli eldiven, bu maçların 10'unda kalesini gole kapatmıştı. Kalan mücadelelerde ise 34 kez topun ağlara gitmesine engel olamamıştı.

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