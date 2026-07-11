Fenerbahçe'ye Kerem Aktürkoğlu için dev teklif! Milli futbolcunun kararı...
Fenerbahçe'nin yıldız isimlerinden Kerem Aktürkoğlu için Merih Demiral'ın formasını giydiği Suudi Arabistan ekibi Al Ahli'nin yapacağı teklif ortaya çıktı. Aktürkoğlu'nun kararı ise dikkat çekti. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Temmuz 2026 06:50 Güncelleme Tarihi: 11 Temmuz 2026 14:54
Yönetim takıma dahil olacak oyuncuların haricinde ayrılması beklenen isimlerle ilgili de görüşmelerine devam ediyor.
Bu doğrultuda Fenerbahçe'nin transfer gündemine dair sürpriz bir haber geldi.
Geçen sezonun başında Benfica'dan 25 milyon euro bonservis bedeliyle kadroya katılan Kerem Aktürkoğlu'na, Merih Demiral'ın takımı Al- Ahli talip oldu.
Suudi Arabistan ekibinin sarı lacivertlilere 27 yaşındaki oyuncu için 35 milyon euro civarında bir teklif yapacağı ileri sürüldü.
Yönetimin teklif gelmesi halinde son kararı Kerem Aktürkoğlu'na bırakacağı belirtildi.
GEÇEN SEZON 44 MAÇA ÇIKTI!
Kerem Aktürkoğlu geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'de toplam 44 karşılaşmada boy gösterdi. Yıldız oyuncu bu maçlarda 15 gol ve 10 asistle oynadı.
Güncel piyasa değeri 20 milyon Euro olan Kerem'in, Fenerbahçe ile 2029 yılına kadar kontratı bulunuyor.
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