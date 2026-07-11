CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'ye Kerem Aktürkoğlu için dev teklif! Milli futbolcunun kararı...

Fenerbahçe'ye Kerem Aktürkoğlu için dev teklif! Milli futbolcunun kararı...

Fenerbahçe'nin yıldız isimlerinden Kerem Aktürkoğlu için Merih Demiral'ın formasını giydiği Suudi Arabistan ekibi Al Ahli'nin yapacağı teklif ortaya çıktı. Aktürkoğlu'nun kararı ise dikkat çekti. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Temmuz 2026 06:50 Güncelleme Tarihi: 11 Temmuz 2026 14:54
Fenerbahçe'ye Kerem Aktürkoğlu için dev teklif! Milli futbolcunun kararı...

Yeni sezonda iddialı bir takım oluşturmayı hedefleyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

Fenerbahçe'ye Kerem Aktürkoğlu için dev teklif! Milli futbolcunun kararı...

Sarı lacivertliler önemli isimlerle kadrosunu güçlendirirken, Mason Greenwood hamlesiyle de büyük gündem yarattı.

Fenerbahçe'ye Kerem Aktürkoğlu için dev teklif! Milli futbolcunun kararı...

Kanarya'da gözler bir yandan gelecek isimlere çevrilirken bir yandan da takımdan ayrılacak futbolcular hakkında sıcak saatler yaşanıyor.

Fenerbahçe'ye Kerem Aktürkoğlu için dev teklif! Milli futbolcunun kararı...

Yönetim takıma dahil olacak oyuncuların haricinde ayrılması beklenen isimlerle ilgili de görüşmelerine devam ediyor.

Fenerbahçe'ye Kerem Aktürkoğlu için dev teklif! Milli futbolcunun kararı...

Bu doğrultuda Fenerbahçe'nin transfer gündemine dair sürpriz bir haber geldi.

Fenerbahçe'ye Kerem Aktürkoğlu için dev teklif! Milli futbolcunun kararı...

Geçen sezonun başında Benfica'dan 25 milyon euro bonservis bedeliyle kadroya katılan Kerem Aktürkoğlu'na, Merih Demiral'ın takımı Al- Ahli talip oldu.

Fenerbahçe'ye Kerem Aktürkoğlu için dev teklif! Milli futbolcunun kararı...

Suudi Arabistan ekibinin sarı lacivertlilere 27 yaşındaki oyuncu için 35 milyon euro civarında bir teklif yapacağı ileri sürüldü.

Fenerbahçe'ye Kerem Aktürkoğlu için dev teklif! Milli futbolcunun kararı...

Yönetimin teklif gelmesi halinde son kararı Kerem Aktürkoğlu'na bırakacağı belirtildi.

Fenerbahçe'ye Kerem Aktürkoğlu için dev teklif! Milli futbolcunun kararı...

GEÇEN SEZON 44 MAÇA ÇIKTI!

Kerem Aktürkoğlu geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'de toplam 44 karşılaşmada boy gösterdi. Yıldız oyuncu bu maçlarda 15 gol ve 10 asistle oynadı.

Fenerbahçe'ye Kerem Aktürkoğlu için dev teklif! Milli futbolcunun kararı...

Güncel piyasa değeri 20 milyon Euro olan Kerem'in, Fenerbahçe ile 2029 yılına kadar kontratı bulunuyor.

G.Saray'ın Bertuğ teklifi ortaya çıktı!
İşte G.Saray'ın 2. transferi! Ugochukwu'nun ardından...
DİĞER
O arabadan çıkan ses Türkiye’nin hiti oldu! Hakan Peker’den Demet Akalın’ın keşfedilme hikayesi: “Onun için ütopik bir şeydi”
CHP'li Çankaya Belediyesine operasyon! Hüseyin Can Güner firari listesinde
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Ederson ayrılırsa alternatifi hazır!
F.Bahçe'den golcü transferinde sürpriz hamle!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Filenin Sultanları Japonya'yı mağlup etti! Filenin Sultanları Japonya'yı mağlup etti! 15:33
Fırtına kuvvet ve denge çalıştı Fırtına kuvvet ve denge çalıştı 15:05
F.Bahçe ayrılığı açıkladı! F.Bahçe ayrılığı açıkladı! 15:02
Beşiktaş transferi açıkladı! Beşiktaş transferi açıkladı! 14:59
G.Saray'ın Bertuğ teklifi ortaya çıktı! G.Saray'ın Bertuğ teklifi ortaya çıktı! 14:27
Özcan'dan güldüren Kökçü açıklaması! Özcan'dan güldüren Kökçü açıklaması! 14:06
Daha Eski
Deniz Gül transferde kararını verdi! Deniz Gül transferde kararını verdi! 12:33
Anadolu Efes transferi açıkladı! Anadolu Efes transferi açıkladı! 11:26
Vlahovic Juventus'u bekliyor! Vlahovic Juventus'u bekliyor! 11:21
Fenerbahçe hazırlık maçı hangi kanalda? Fenerbahçe hazırlık maçı hangi kanalda? 11:12
Ederson ayrılırsa alternatifi hazır! Ederson ayrılırsa alternatifi hazır! 10:34
Fener'in 2 yıldızı adım adım Beşiktaş'a! Fener'in 2 yıldızı adım adım Beşiktaş'a! 10:32