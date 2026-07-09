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Haberler Göztepe Göztepe'nin Slovenya kampı başladı

Göztepe'nin Slovenya kampı başladı

Yeni sezon hazırlıklarının ilk etabını Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde tamamlayan Süper Lig ekibi Göztepe'nin Slovenya kampı başladı. İşte tüm detaylar...

Göztepe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Temmuz 2026 12:16
Göztepe'nin Slovenya kampı başladı

Yeni sezon hazırlıklarının ilk etabını Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde tamamlayan Süper Lig ekibi Göztepe'nin Slovenya kampı başladı. Sarı-kırmızılılar son 2 senedir hazırlıklarını sürdürdüğü Bled kasabasına gitti. Göztepe'nin prensipte anlaşıp, henüz resmi olarak duyurmadığı Gambiyalı stoper Sonko Sundberg de kafilede yer aldı. Yeni transferler Sinclair Armstrong, Andre Henrique ve Alex Matos da kampta yer alırken, UEFA Gençlik Ligi'ne katılıp önemli bir başarı yakalayan U19 Takımı'nın yerli ve yabancı genç oyuncuları da Slovenya'ya götürüldü.

Slovenya'da 26 Temmuz'a kadar çalışmalarını sürdürecek Göztepe burada 3 özel maç oynayacak. İzmir ekibi ilk olarak 13 Temmuz'da Hırvatistan ekibi Gorica ile karşı karşıya gelecek. Göztepe ikinci özel müsabakasını 16 Temmuz tarihinde Ukrayna temsilcisi LNZ Cherkasy ile yapacak. Göztepe 23 Temmuz'da ise bir başka Ukrayna ekibi Zorya Luhansk ile karşılaşacak. Göztepe'nin Danimarkalı Başkanı Rasmus Ankersen ve Onursal Başkan Mehmet Sepil de 11 Temmuz Cumartesi günü Slovenya'ya gelerek takımla birlikte olacak.

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