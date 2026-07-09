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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Galatasaray'da flaş Raphael Onyedika gelişmesi! Alman basını duyurdu

Galatasaray'da flaş Raphael Onyedika gelişmesi! Alman basını duyurdu

Galatasaray'ın orta saha transferinde yeniden gündeme aldığı Raphael Onyedika için Avrupa'dan flaş bir rakip çıktı. Nijeryalı yıldızın geleceği merak konusu olurken, Osimhen detayı dikkat çekiyor. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Temmuz 2026 09:33
Galatasaray'da flaş Raphael Onyedika gelişmesi! Alman basını duyurdu

Galatasaray, transfer çalışmalarında önceliğini orta saha takviyesine verdi.

Galatasaray'da flaş Raphael Onyedika gelişmesi! Alman basını duyurdu

Sarı-kırmızılı yönetim, doğrudan ilk 11'de görev alabilecek bir ismi kadroya katmak isterken, uzun süredir takip edilen Raphael Onyedika için flaş bir transfer iddiası gündeme geldi.

Galatasaray'da flaş Raphael Onyedika gelişmesi! Alman basını duyurdu

Kicker'da yer alan habere göre; Galatasaray'ın gündeminde yer alan Raphael Onyedika için Eintracht Frankfurt'un da devreye girdiği belirtildi.

Galatasaray'da flaş Raphael Onyedika gelişmesi! Alman basını duyurdu

Haberde, Galatasaray'ın Nijeryalı orta saha oyuncusunu uzun süredir takip ettiği ancak transferin gerçekleşmediği detayı yer aldı.

Galatasaray'da flaş Raphael Onyedika gelişmesi! Alman basını duyurdu

SÖZLEŞMESİ GELECEK SEZON BİTİYOR

Victor Osimhen'in Nijerya Milli Takımı'ndan yakın arkadaşı olan Onyedika'nın Club Brugge ile sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor.

Galatasaray'da flaş Raphael Onyedika gelişmesi! Alman basını duyurdu

Hem ön libero hem de merkez orta saha olarak görev yapabilen Onyedika'nın çok yönlü yapısı, Galatasaray'ın transfer planlamasında önemli bir rol oynuyor.

Galatasaray'da flaş Raphael Onyedika gelişmesi! Alman basını duyurdu

OSIMHEN FAKTÖRÜ

Onyedika'nın olası transferinde Victor Osimhen'in de büyük payı bulunuyor.

Galatasaray'da flaş Raphael Onyedika gelişmesi! Alman basını duyurdu

Milli takımdan arkadaşı olan 25 yaşındaki orta sahaya olumlu referans sunan Osimhen, Onyedika'ya da her fırsatta G.Saray ve Türkiye hakkında bilgiler aktarıyor.

Galatasaray'da flaş Raphael Onyedika gelişmesi! Alman basını duyurdu

Geçtiğimiz sezon Club Brugge formasıyla 41 maça çıkan yıldız oyuncu 3 gol 2 asistlik performans sergiledi.

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