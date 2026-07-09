Haberde, Galatasaray'ın Nijeryalı orta saha oyuncusunu uzun süredir takip ettiği ancak transferin gerçekleşmediği detayı yer aldı.

SÖZLEŞMESİ GELECEK SEZON BİTİYOR Victor Osimhen'in Nijerya Milli Takımı'ndan yakın arkadaşı olan Onyedika'nın Club Brugge ile sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor.