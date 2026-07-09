Galatasaray'da flaş Raphael Onyedika gelişmesi! Alman basını duyurdu
Galatasaray'ın orta saha transferinde yeniden gündeme aldığı Raphael Onyedika için Avrupa'dan flaş bir rakip çıktı. Nijeryalı yıldızın geleceği merak konusu olurken, Osimhen detayı dikkat çekiyor. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Temmuz 2026 09:33
Haberde, Galatasaray'ın Nijeryalı orta saha oyuncusunu uzun süredir takip ettiği ancak transferin gerçekleşmediği detayı yer aldı.
SÖZLEŞMESİ GELECEK SEZON BİTİYOR
Victor Osimhen'in Nijerya Milli Takımı'ndan yakın arkadaşı olan Onyedika'nın Club Brugge ile sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor.
Hem ön libero hem de merkez orta saha olarak görev yapabilen Onyedika'nın çok yönlü yapısı, Galatasaray'ın transfer planlamasında önemli bir rol oynuyor.
OSIMHEN FAKTÖRÜ
Onyedika'nın olası transferinde Victor Osimhen'in de büyük payı bulunuyor.
Milli takımdan arkadaşı olan 25 yaşındaki orta sahaya olumlu referans sunan Osimhen, Onyedika'ya da her fırsatta G.Saray ve Türkiye hakkında bilgiler aktarıyor.
Geçtiğimiz sezon Club Brugge formasıyla 41 maça çıkan yıldız oyuncu 3 gol 2 asistlik performans sergiledi.
Onyedika'nın güncel piyasa değeri 23 milyon Euro olarak gösteriliyor.
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