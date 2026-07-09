Fikstür çekiminde Fenerbahçe-Galatasaray gerilimi! Elini sıkmadı Giriş Tarihi: 09 Temmuz 2026 15:14 Süper Lig'de yeni sezon öncesi fikstür çekimi gerçekleştirilirken Fenerbahçe ve Galatasaray arasındaki gerilim kuraya yansıdı. Sarı lacivertlilerin yöneticisi Barış Göktürk, sarı kırmızılıların yöneticisi Metin Öztürk'ün elini sıkmadı. İşte o anlar...

Süper Lig'de yeni sezon öncesi fikstür çekimi gerçekleştirilirken Fenerbahçe ve Galatasaray arasındaki gerilim kuraya yansıdı. Sarı lacivertlilerin yöneticisi Barış Göktürk, sarı kırmızılıların yöneticisi Metin Öztürk'ün elini sıkmadı.

Metin Öztürk konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Biz herkese elimizi uzatıyoruz. Barış Bey'e elimi uzattım. Onun bir seçim vaadi vardı; 'Seçilirsek Metin Öztürk'ün elini sıkmayacağız.' demişti. Seçim vaadini yerine getirdi. Olabilir bu tip popüler şeyler. Eee, biz Dursun Özbek liderliğinde inşallah bu sene de şampiyon olup önümüze bakacağız. Biz kişilere bakmıyoruz." ifadelerini kullandı.