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Beşiktaş'a Romelu Lukaku yanıtı! Bonservisi belli oldu

Beşiktaş, forvet transferinde rotayı Romelu Lukaku'ya çevirdi. Sağlık raporlarından olumlu sonuç çıkınca ilk temaslar kuruldu, yıldız golcü de transfere yeşil ışık yaktı. İşte İtalyanların golcü oyuncu için istediği bonservis bedeli. | BEŞİKTAŞ HABERLERİ

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 09 Temmuz 2026 11:58 Güncelleme Tarihi: 09 Temmuz 2026 12:04
Beşiktaş'a Romelu Lukaku yanıtı! Bonservisi belli oldu

Transferleri üst üste patlatan Beşiktaş'ın son bombası Romelu Lukaku… Vlahovic'ten uzun süredir beklediği haberi alamayan siyah-beyazlılar, bunun üzerine Lukaku'ya yöneldi…

Öncelikle geçen sezon ağır bir sakatlık geçiren oyuncunun sağlık raporlarını isteyen Beşiktaş, yapılan incelemenin ardından sağlık kurulundan olumlu dönüş alınca ilk resmi adımları attı. Hem oyuncunun menajeri hem de kulübü Napoli ile temasa geçildi. Sabah'ta yer alan habere göre; Lukaku'nun siyah-beyazlı takıma gelmeye sıcak baktığı öğrenilirken Napoli'nin kapıyı 10 milyon Euro'dan açtığı belirtildi. Pazarlıkların devam ettiği, Beşiktaş'ın bu transferi 5 milyon Euro karşılığında bitirmek için çaba harcadığı kaydedildi.

BELÇİKA'DA TARİHE GEÇTİ

Lukaku, 93 golle Belçika Milli Takım tarihinin rakip ağları en çok sarsan oyuncusu ünvanına sahip.

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