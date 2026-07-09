Eintracht Frankfurt ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan Can Uzun için Alman ekibi ilk görüşmede serbest kalma bedeli olan 60 milyon avroyu talep etse de Galatasaray'ın, Can Uzun'un da olumlu bakışı ile Almanları 40 milyon avroya ikna etmeye çalıştığı öğrenildi.