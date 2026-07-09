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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Can Uzun Galatasaray'a çok yakın! Transfer o rakama bitecek

Can Uzun Galatasaray'a çok yakın! Transfer o rakama bitecek

Galatasaray'ın uzun süredir transfer gündeminde bulunan Can Uzun hakkında flaş bir gelişme yaşandı. Sarı-kırmızılıların milli futbolcuyu ikna ettiği ve Eintracht Frankfurt ile yaşanan bonservis pazarlıkları sonrası transferin o rakama bitebileceği öne sürüldü. İşte detaylar... (GS SPOR HABERİ)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Temmuz 2026 12:33
Can Uzun Galatasaray'a çok yakın! Transfer o rakama bitecek

Galatasaray, gelecek sezonun hazırlıklarına başladı.

Can Uzun Galatasaray'a çok yakın! Transfer o rakama bitecek

Öte yandan sarı-kırmızılılarda transfer çalışmaları da sürüyor.

Can Uzun Galatasaray'a çok yakın! Transfer o rakama bitecek

Galatasaray'ın uzun süredir transfer gündeminde olan Can Uzun hakkında önemli gelişmeler yaşanıyor.

Can Uzun Galatasaray'a çok yakın! Transfer o rakama bitecek

Milli futbolcunun sarı-kırmızılıların teklifine kendisine sunulan proje ve takım içindeki rolü üzerine düşünceleri dinledikten sonra 'evet' dediği öne sürüldü.

Can Uzun Galatasaray'a çok yakın! Transfer o rakama bitecek

Can Uzun'u Napoli ve Milan da isterken 20 yaşındaki ismin önceliği Galatasaray'a verdiği iddia edildi.

Can Uzun Galatasaray'a çok yakın! Transfer o rakama bitecek

Eintracht Frankfurt ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan Can Uzun için Alman ekibi ilk görüşmede serbest kalma bedeli olan 60 milyon avroyu talep etse de Galatasaray'ın, Can Uzun'un da olumlu bakışı ile Almanları 40 milyon avroya ikna etmeye çalıştığı öğrenildi.

Can Uzun Galatasaray'a çok yakın! Transfer o rakama bitecek

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre Eintracht Frankfurt'un bu rakamı kabul etmesinin beklendiği öğrenildi.

Can Uzun Galatasaray'a çok yakın! Transfer o rakama bitecek

Transfermarkt verilerine göre Can Uzun'un güncel piyasa değeri 45 milyon euro.

Can Uzun Galatasaray'a çok yakın! Transfer o rakama bitecek

Geçtiğimiz sezon Eintracht Frankfurt formasını 28 maçta giyen Can Uzun takımına 10 gol 5 asistlik katkı sağladı.

Can Uzun Galatasaray'a çok yakın! Transfer o rakama bitecek

2026 Dünya Kupası'nda A Milli Takım kadrosunda yer alan 20 yaşındaki futbolcu, 3-2 kazanılan ABD maçında 1 de asist yaptı.

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