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Haberler Voleybol Filenin Sultanları'nın Milletler Ligi final etabı kadrosu açıklandı!

Filenin Sultanları'nın Milletler Ligi final etabı kadrosu açıklandı!

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 2026 FIVB Milletler Ligi (VNL) final etabı kadrosu belli oldu. İşte detaylar...

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 18 Temmuz 2026 00:57
Filenin Sultanları'nın Milletler Ligi final etabı kadrosu açıklandı!

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 2026 FIVB Milletler Ligi (VNL) final etabı kadrosu belli oldu.

Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre normal sezonu 9 galibiyet ve 3 mağlubiyetle 4. sırada tamamlayarak finallere yükselen ay-yıldızlılar, çeyrek finalde 23 Temmuz Perşembe günü TSİ 11.00'de Kanada ile karşılaşacak.

Çin'in Makau Özel İdari Bölgesi'nde düzenlenecek final etabında mücadele edecek milli takımın kadrosu şöyle:

Pasör: Cansu Özbay, Dilay Özdemir, Elif Şahin

Pasör çaprazı: Defne Başyolcu, Melissa Vargas

Smaçör: Hande Baladın, İlkin Aydın, Saliha Şahin, Yaprak Erkek

Orta oyuncu: Berka Buse Özden, Deniz Uyanık, Sinead Jack Kısal, Zehra Güneş

Libero: Eylül Akarçeşme Yatgın, Gizem Örge

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