Galatasaray'da Okan Buruk'tan Osimhen ve Sallai sözleri!

Galatasaray, yeni sezon öncesi ilk hazırlık karşılaşmasında Eminevim Ümraniyespor'u 5-1'lik skorla farklı mağlup etti. Cimbom'da goller gençlerden geldi. Karşılaşmanın ardından teknik direktör Okan Buruk dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

İŞTE BURUK'UN SÖZLERİ:

Sonucun dışında genç oyuncuları görmek, 17 yaşında oyuncularımız var, geleceğe dair umut veriyorlar. Onlar için mutluyum. Onları bugün oynatabildiğimiz için mutluyum.

Geçen yıl 5-2 ile başlamıştık, bu yıl 5-1 ile başladık. Daha genç bir takımla oynadık. Genç oyuncular için önemli bir fırsattı. Bundan sonra maçlar zorlaşacak, milli oyuncularımız da dönecek. Osimhen ve Sallai'yi ilerleyen maçlarda kullanacağız.