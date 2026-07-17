CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Galatasaray'da Okan Buruk'tan Osimhen ve Sallai sözleri!

Galatasaray'da Okan Buruk'tan Osimhen ve Sallai sözleri!

Galatasaray yeni sezon öncesi ilk hazırlık maçında deplasmanda Eminevim Ümraniyespor ile karşı karşıya geldi. Cimbom bu mücadeleden 5-1'lik skorla galip ayrıldı. Karşılaşmanın ardından sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk'tan açıklamalar geldi. İşte o sözler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Temmuz 2026 23:37
Galatasaray'da Okan Buruk'tan Osimhen ve Sallai sözleri!

Galatasaray, yeni sezon öncesi ilk hazırlık karşılaşmasında Eminevim Ümraniyespor'u 5-1'lik skorla farklı mağlup etti. Cimbom'da goller gençlerden geldi. Karşılaşmanın ardından teknik direktör Okan Buruk dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

İŞTE BURUK'UN SÖZLERİ:

Sonucun dışında genç oyuncuları görmek, 17 yaşında oyuncularımız var, geleceğe dair umut veriyorlar. Onlar için mutluyum. Onları bugün oynatabildiğimiz için mutluyum.

Geçen yıl 5-2 ile başlamıştık, bu yıl 5-1 ile başladık. Daha genç bir takımla oynadık. Genç oyuncular için önemli bir fırsattı. Bundan sonra maçlar zorlaşacak, milli oyuncularımız da dönecek. Osimhen ve Sallai'yi ilerleyen maçlarda kullanacağız.

F.Bahçe'den orta sahaya sürpriz hamle!
G.Saray hazırlık maçında gençleriyle güldü!
DİĞER
46 yaşındaki Murat Boz'dan dikkat çeken itiraf! Genetik korkusunu açıkladı
Koltuk gidince U dönüşü gecikmedi: Dün 'ihanet' diyen Özgür Özel bugün kendi 'Yeni Parti' tezgahını kuruyor!
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
F.Bahçe'nin Gornik Zabrze kadrosu belli oldu!
Fırtına'nın yeni transferi Cabral, Trabzon'a geldi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Buruk'tan Osimhen ve Sallai sözleri! Buruk'tan Osimhen ve Sallai sözleri! 23:37
Filenin Efeleri, Ukrayna'yı geriden gelip devirdi! Filenin Efeleri, Ukrayna'yı geriden gelip devirdi! 22:03
Beşiktaş'a Salah müjdesi! Beşiktaş'a Salah müjdesi! 20:31
F.Bahçe'nin Gornik Zabrze kadrosu belli oldu! F.Bahçe'nin Gornik Zabrze kadrosu belli oldu! 19:45
Fırtına'nın yeni transferi Cabral, Trabzon'a geldi! Fırtına'nın yeni transferi Cabral, Trabzon'a geldi! 19:37
Kocaelispor'dan Haydar Karataş hamlesi! Kocaelispor'dan Haydar Karataş hamlesi! 18:23
Daha Eski
Bursaspor'dan Iheanacho bombası! Bursaspor'dan Iheanacho bombası! 18:16
G.Saray ve Trabzonspor Basket'in rakipleri belli oldu G.Saray ve Trabzonspor Basket'in rakipleri belli oldu 18:07
G.Saray hazırlık maçında gençleriyle güldü! G.Saray hazırlık maçında gençleriyle güldü! 17:47
Trabzonspor'da ayrılık yakın! Trabzonspor'da ayrılık yakın! 17:20
İki ülke patencileri birlikte hazırlanıyor İki ülke patencileri birlikte hazırlanıyor 17:10
Gençlerbirliği transferi açıkladı! Gençlerbirliği transferi açıkladı! 17:06