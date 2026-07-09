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Haberler Beşiktaş Beşiktaş, Slovakya kampına iki hazırlık maçıyla devam edecek

Beşiktaş, Slovakya kampına iki hazırlık maçıyla devam edecek

Yeni sezon çalışmalarını Slovakya'da sürdüren Beşiktaş, 10 Temmuz Cuma günü iki hazırlık maçı oynayacak. İşte tüm detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 09 Temmuz 2026 10:35
Beşiktaş, Slovakya kampına iki hazırlık maçıyla devam edecek

Yeni sezon çalışmalarını Slovakya'da sürdüren Beşiktaş, 10 Temmuz Cuma iki hazırlık maçı oynayacak.

Siyah-beyazlılar, TSİ 18.00'de Avusturya ekibi Mattersburg, saat 19.30'da ise Polonya temsilcisi Widzew Lodz ile karşı karşıya gelecek. Pappelstadion'da oynanacak mücadeleler, 35'er dakikadan iki devre halinde yapılacak.

Teknik direktör Vincenzo Italiano yönetiminde sezona hazırlanan Beşiktaş, ilk hazırlık maçında Macaristan ekibi Gyirmot'u 2-1 yenerken, ikinci karşılaşmada ise aynı ülke takımlarından MTE 1904 KFT ile 0-0 berabere kaldı.

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