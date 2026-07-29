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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Futbol UEFA ülke puanı güncellendi! İşte Türkiye'nin sıralamadaki yeri

UEFA ülke puanı güncellendi! İşte Türkiye'nin sıralamadaki yeri

Avrupa'daki temsilcilerimizden Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda Polınya ekibi Gornik Zabrze'yi eleyerek tur atladı. Bu karşılaşma sonrası UEFA ülke puanı güncellendi. İşte Türkiye'nin sıralaması...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 30 Temmuz 2026 01:21
UEFA ülke puanı güncellendi! İşte Türkiye'nin sıralamadaki yeri

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk maçında Kadıköy'de 1-0 mağlup ettiği Polonya ekibi Gornik Zabrze'yle deplasmanda 1-1 berabere kaldı.

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UEFA ülke puanı güncellendi! İşte Türkiye'nin sıralamadaki yeri

Bo sunucun ardından sarı lacivertli temsilcimiz üst tura yükseldi. Fenerbahçe, 3. Ön Eleme Turu'nda Avusturya Temsilcisi Sturm Graz'la karşılaşacak.

UEFA ülke puanı güncellendi! İşte Türkiye'nin sıralamadaki yeri

Fenerbahçe'nin tur atlaması sonrası UEFA Ülke puanı güncellendi.

UEFA ülke puanı güncellendi! İşte Türkiye'nin sıralamadaki yeri

İşte Türkiye'nin yeni puanı ve sıralamadaki yeri...

UEFA ülke puanı güncellendi! İşte Türkiye'nin sıralamadaki yeri

1- İNGİLTERE: 101.852

UEFA ülke puanı güncellendi! İşte Türkiye'nin sıralamadaki yeri

2- İTALYA: 87.660

UEFA ülke puanı güncellendi! İşte Türkiye'nin sıralamadaki yeri

3- İSPANYA: 82.368

UEFA ülke puanı güncellendi! İşte Türkiye'nin sıralamadaki yeri

4- ALMANYA: 80.116

UEFA ülke puanı güncellendi! İşte Türkiye'nin sıralamadaki yeri

5- FRANSA: 67.653

UEFA ülke puanı güncellendi! İşte Türkiye'nin sıralamadaki yeri

6- PORTEKİZ: 62.850

UEFA ülke puanı güncellendi! İşte Türkiye'nin sıralamadaki yeri

7- BELÇİKA: 57.050

UEFA ülke puanı güncellendi! İşte Türkiye'nin sıralamadaki yeri

8- HOLLANDA: 50.895

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