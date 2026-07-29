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UEFA ülke puanı güncellendi! İşte Türkiye'nin sıralamadaki yeri
UEFA ülke puanı güncellendi! İşte Türkiye'nin sıralamadaki yeri
Avrupa'daki temsilcilerimizden Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda Polınya ekibi Gornik Zabrze'yi eleyerek tur atladı. Bu karşılaşma sonrası UEFA ülke puanı güncellendi. İşte Türkiye'nin sıralaması...
Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 30 Temmuz 2026 01:21
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk maçında Kadıköy'de 1-0 mağlup ettiği Polonya ekibi Gornik Zabrze'yle deplasmanda 1-1 berabere kaldı.
Bo sunucun ardından sarı lacivertli temsilcimiz üst tura yükseldi. Fenerbahçe, 3. Ön Eleme Turu'nda Avusturya Temsilcisi Sturm Graz'la karşılaşacak.
Fenerbahçe'nin tur atlaması sonrası UEFA Ülke puanı güncellendi.
İşte Türkiye'nin yeni puanı ve sıralamadaki yeri...