UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Polonya temsilcisi Górnik Zabrze ile kozlarını paylaşan temsilcimiz Fenerbahçe, adını bir üst tura yazdırmak için mücadele ediyor. Sarı-lacivertli taraftarlar ve futbolseverler, temsilcimizin turu geçmesi halinde Avrupa kulvarında yoluna kiminle devam edeceğini heyecanla araştırıyor. Arama motorlarında "Fenerbahçe turu geçerse rakibi kim olacak?", "Fenerbahçe Górnik Zabrze'yi elerse kiminle oynayacak?" ve "Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu maçları ne zaman?" başlıkları yoğun şekilde sorgulanıyor. İşte İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA genel merkezinde gerçekleştirilen kura çekimi sonrası Fenerbahçe'nin muhtemel rakibi ve maç takvimi...

FENERBAHÇE TURU GEÇERSE RAKİBİ KİM OLACAK?

Fenerbahçe, Gornik Zabrze'yi elemesi durumunda UEFA Şampiyonlar Ligi 3'inci Eleme Turu'nda Avusturya ekibi Sturm Graz ile karşılaşacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi 2'nci Eleme Turu rövanş maçında İskoçya ekibi Hearts ile Avusturya temsilcisi Sturm Graz karşı karşıya geldi. Tynecastle Park'ta oynanan mücadeleyi Simon Seidl ve Emran Soglo'nun golleriyle 2-0 kazanan Sturm Graz, ilk maçtaki 4-0'lık galibiyetinin de avantajıyla adını bir üst tura yazdırdı. Fenerbahçe, Gornik Zabrze'yi elemesi durumunda UEFA Şampiyonlar Ligi 3'üncü Eleme Turu'nda Sturm Graz ile karşılaşacak. UEFA Şampiyonlar Ligi 3'üncü Eleme Turu ilk maçları 4-5 Ağustos, rövanşları ise 11 Ağustos tarihinde oynanacak.