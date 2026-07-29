Gornik Zabrze-Fenerbahçe maçı CANLI | UEFA Şampiyonlar Ligi CANLI MAÇ

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalma mücadelesi veren temsilcimiz Fenerbahçe, 2. eleme turu rövanş maçında Polonya ekibi Gornik Zabrze ile deplasmanda karşılaşıyor. Kadıköy'de oynanan ilk maçı Talisca'nın kaydettiği golle 1-0 kazanarak önemli bir avantaj elde eden sarı-lacivertliler, Polonya'da tur kapısını aralamak için sahaya çıkıyor. Gornik Zabrze-Fenerbahçe maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

GORNIK ZABRZE - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Gornik Zabrze ile Fenerbahçe arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanş mücadelesi 29 Temmuz 2026 Çarşamba (Bugün) oynanacak. Zabrze kentindeki Zabrze Arena'da (Stadion im. Ernesta Pohla) oynanacak kritik müsabaka, Türkiye saati ile 21.00'de başlayacak.

GORNIK ZABRZE - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA, NASIL CANLI İZLENİR?

Temsilcimiz Fenerbahçe'nin Polonya deplasmanındaki zorlu mücadelesi S Sport Plus platformu üzerinden canlı ve naklen yayınlanacak. KS Gornik Zabrze-Fenerbahçe maçının canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.

MAÇIN HAKEMİ KİM?

Karşılaşmayı Belçika Futbol Federasyonu'ndan hakem Lothar D'hondt yönetecek. D'hondt'un yardımcılıklarını Romain Devillers ile Nico Claes üstlenecek.

FENERBAHÇE TURU NASIL ATLAR?

👉 Kadıköy'deki 1-0'lık üstünlüğün avantajını elinde bulunduran Fenerbahçe, her türlü galibiyet ve beraberlikte adını 3. eleme turuna yazdıracak.

👉 Polonya ekibinin 1 farklı üstünlüğünde (1-0, 2-1 vb.) mücadele uzatmalara taşınacak.

👉 Gornik Zabrze'nin 2 ya da daha farklı galibiyeti halinde temsilcimiz Şampiyonlar Ligi'ne veda ederek yoluna Avrupa Ligi elemelerinde devam edecek.

FENERBAHÇE KAZANIRSA RAKİBİ KİM OLACAK?

Temsilcimiz turu geçmesi halinde 3. eleme turunda Avusturya temsilcisi Sturm Graz ile karşı karşıya gelecek.

ŞAMPİYONLAR LİGİ ELEMELERİNDE 44. KARŞILAŞMA

Kanarya, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise 43 kez eleme maçı oynadı. Fenerbahçe, bu karşılaşmalarda 16 galibiyet alırken, 13 beraberlik ve 14 mağlubiyet yaşadı. Bu süreçte rakip filelere 63 gol gönderen sarı-lacivertliler, kalesinde 51 gol gördü.

İŞTE MAÇIN İLK 11'LERİ

Gornik Zabrze: Schulze, Sacek, Janza, Janicki, Josema, Sadilek, Dietz, Urbanski, Ismaheel, Ikia Dimi, Prekop.

Fenerbahçe: Mert Günok, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Ake, Guendouzi, Fred, İrfan Can, Kerem, Asensio, Talisca.