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Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Mert Günok: Gornik Zabrze'nin yan ve duran toplarla geleceğini biliyorduk

Mert Günok: Gornik Zabrze'nin yan ve duran toplarla geleceğini biliyorduk

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu rövanşında Polonya ekibi Gornik Zabrze ile deplasmanda 1-1 berabere kalarak toplamda 2-1'lik skorla üst tura yükseldi. Mücadelenin ardından sarı-lacivertli ekipte Mert Günok, dikkat çeken açıklamalara yer verdi. İşte o sözler... | Son dakika Fenerbahçe haberleri

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 29 Temmuz 2026 23:29
Mert Günok: Gornik Zabrze'nin yan ve duran toplarla geleceğini biliyorduk

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu rövanşında Polonya ekibi Gornik Zabrze ile deplasmanda 1-1 berabere kalarak toplamda 2-1'lik skorla üst tura yükseldi. Mücadelenin ardından sarı-lacivertli ekipte Mert Günok, dikkat çeken açıklamalara yer verdi.

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"Maç istediğimiz gibi gitmedi. Topu rakibe verdik ve top bizdeyken biraz yavaş oynadık. Milli aradan sonra 1 hafta dinlenip takıma katılabildik, bunun da etkisi var. Oyunumuzu geliştirmemiz lazım. Sonraki turda daha iyi olmayı hedefliyoruz."

"Gençliğimden beri yan toplarda başarılıydım. Bugün de onların yan ve duran toplarla geleceğini biliyorduk. Ben gerçekten her gün çalışıyorum. Fırsat geldiği zaman da elimden geldiğince takıma yardımcı olmaya çalışacağım"

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