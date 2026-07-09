CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Süper Lig Salih Sarıkaya, Erzurumspor FK'ya veda etti

Salih Sarıkaya, Erzurumspor FK'ya veda etti

2024-2025 sezonu başında Altay'dan Erzurumspor FK'ya transfer olan sağ bek Salih Sarıkaya, mavi-beyazlı ekiple sözleşmesinin sona ermesinin ardından yayımladığı mesajla camiaya veda etti.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 09 Temmuz 2026 10:13 Güncelleme Tarihi: 09 Temmuz 2026 10:18
Salih Sarıkaya, Erzurumspor FK'ya veda etti

2024-2025 sezonu başında Altay'dan Erzurumspor FK'ya transfer olan sağ bek Salih Sarıkaya, mavi-beyazlı ekiple sözleşmesinin sona ermesinin ardından yayımladığı mesajla camiaya veda etti. 28 yaşındaki futbolcu, kariyerine 2. Lig ekiplerinden Sakaryaspor'da devam edecek.

İki sezon boyunca Erzurumspor FK formasını terleten Salih Sarıkaya, bu süreçte toplam 31 maçta kadroya girdi. Deneyimli futbolcu, 8 karşılaşmada ilk 11'de görev alırken 1 gol kaydetti ve 1 kez sarı kart gördü.

"ERZURUMSPOR'A GÖNÜLDEN BAŞARILAR DİLİYORUM"

Salih Sarıkaya, yayımladığı veda mesajında, "Her vedanın içinde biraz hüzün ve biraz da tarifsiz bir gurur vardır. Erzurum'da geçirdiğim süre boyunca bana kendimi evimde hissettiren herkese yürekten teşekkür ediyorum. Birlikte yaşadığımız şampiyonluk, paylaştığımız sevinçler ve unutulmayacak hatıralar hayatım boyunca benimle olacak. Başta büyük Erzurumspor FK ailesine, birlikte mücadele ettiğim takım arkadaşlarıma, teknik ekibimize, kulüp çalışanlarımıza ve en önemlisi her şartta yanımızda olan kıymetli Dadaşlara sonsuz teşekkür ederim. Desteğinizi, sevginizi ve bize verdiğiniz gücü hiçbir zaman unutmayacağım. Erzurumspor'a gönülden başarılar diliyorum. İnşallah Süper Lig'de de hak ettiği yerde olur, nice başarılar ve güzel günler yaşar. Hakkınızı helal edin. Sevgi ve saygılarımla" ifadelerini kullandı.

Orkun Kökçü'den Salih Özcan sözleri!
G.Saray'da Onyedika gelişmesi! Transferi...
DİĞER
Torino - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İtalya Serie A maç günü!
Avrupa'nın "dördüncü küresel güç" olma fırsatı: Merkezde Türkiye var!
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Kante'ye sürpriz talip! F.Bahçe'nin transfer kararı...
G.Saray'da Osimhen endişesi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Dynamo Kiev-Universitatea Cluj maçı ne zaman? Dynamo Kiev-Universitatea Cluj maçı ne zaman? 09:49
G.Saray'da Onyedika gelişmesi! Transferi... G.Saray'da Onyedika gelişmesi! Transferi... 09:33
Karabağ-Vestri maçı ne zaman? Karabağ-Vestri maçı ne zaman? 09:00
Salih Özcan Beşiktaş için İstanbul'da! Salih Özcan Beşiktaş için İstanbul'da! 00:45
F.Bahçe'den farklı galibiyet! F.Bahçe'den farklı galibiyet! 00:45
F.Bahçe'den, G.Saray ve Trabzonspor'a dev çalım! F.Bahçe'den, G.Saray ve Trabzonspor'a dev çalım! 00:45
Daha Eski
F.Bahçe'de yıldız ismin transferinde anlaşma tamam! F.Bahçe'de yıldız ismin transferinde anlaşma tamam! 00:45
Beşiktaş Nübel'i resmen duyurdu! Beşiktaş Nübel'i resmen duyurdu! 00:45
Fırtına Aral Şimşir'i KAP'a bildirdi! Fırtına Aral Şimşir'i KAP'a bildirdi! 00:45
Beşiktaş transferi resmen açıkladı! Beşiktaş transferi resmen açıkladı! 00:45
G.Saray'ın orta sahası Liverpool'dan gelecek! G.Saray'ın orta sahası Liverpool'dan gelecek! 00:45
F.Bahçe'den Asensio kararı! F.Bahçe'den Asensio kararı! 00:45