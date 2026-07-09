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Trabzonspor'da Bertrand Traoré için girişimler başladı

Yaz transfer döneminin flaş takımlarından Trabzonspor, RAMS Başakşehir'in eski yıldızı Bertrand Traoré'yi gündemine aldı. Yıldız futbolcu için Ajax da devrede. İşte tüm detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 09 Temmuz 2026 12:40
Trabzonspor'da Bertrand Traoré için girişimler başladı

Son olarak Midtjylland'tan Aral Şimşir'i renklerine bağlayan Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Trabzonspor'da sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Edin Visca, Anthony Nwakaeme, Oleksandr Zubkov, Kazeem Olaigbe gibi önemli isimlerin ayrılığı sonrası kanat rotasyonunu güçlendirmeyi öncelik haline getiren bordo-mavililerde, Burkina Faso'lu sağ kanat Bertrand Traoré ile ilgili ilk girişimler gerçekleşti.

Africafoot'un özel haberine göre Trabzonspor, Burkina Fasolu yıldız Bertrand Traoré için harekete geçti. Fırtınanın bonservisi elinde bulunan deneyimli futbolcunun temsilcileriyle görüşüp ilk somut adımları attığı belirtildi.

Taraflar arasındaki görüşmelerin olumlu bir atmosferde sürdüğü, ancak henüz kesin bir anlaşmaya varılamadığı kaydedildi. Buna karşın Trabzonspor yönetiminin, diğer taliplerin önüne geçmek amacıyla transfer sürecini hızlandırmayı hedeflediği öğrenildi.

AJAX DA DEVREDE

Son olarak İngiltere Premier Lig ekiplerinden Sunderland'te forma giyen Burkina Faso Milli Takımı kaptanı, sözleşmesinin sona ermesinin ardından serbest oyuncu statüsüne düşerken, Avrupa transfer piyasasının da en dikkat çeken isimlerinden biri haline geldi. Bu sebeple, Trabzonspor'un bu transferde tek aday olmadığı ve

Bertrand Traoré'nin daha önce başarılı bir dönem geçirdiği Ajax'ın da deneyimli futbolcunun durumunu yakından izlediği ifade edildi. Hollanda ekibinin uygun şartlar oluşması durumunda resmi girişimlerde bulunabileceği aktarıldı.

Trabzonspor'un kararlı tutumu ve Ajax'ın devam eden ilgisi nedeniyle, tecrübeli kanat oyuncusunun transfer dosyasında kısa süre içinde sıcak gelişmeler yaşanabilir.

Kariyerinde Chelsea, Ajax, Olympique Lyon, Aston Villa, Villarreal gibi önemli takımlarda boy gösteren yıldız sağ kanat, 2022/2023 sezonunun ilk yarısında RAMS Başakşehir forması giymişti. Son olarak Sunderland'te oynayan Bertrand Traoré, geçtiğimiz sezon 12 maçta forma giydi. 1 gol katkısında bulundu.

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