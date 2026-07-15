CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de N'Golo Kante çıkmazı! Transferindeki tek engel...

Fenerbahçe'de N'Golo Kante çıkmazı! Transferindeki tek engel...

Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezonun devre arasında kadrosuna dahil ettiği N'Golo Kante hakkında dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. Sarı-lacivertli yönetim, yıldız futbolcunun yüksek maliyeti nedeniyle yolları ayırma seçeneğini değerlendirirken, 35 yaşındaki orta saha oyuncusuyla ilgilenen kulüplerin ortaya koyduğu talep dikkat çekti. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Temmuz 2026 11:30
Fenerbahçe'de N'Golo Kante çıkmazı! Transferindeki tek engel...

Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi kadro planlaması tüm hızıyla sürerken, takımdan ayrılması beklenen isimler de netleşmeye başladı.

Fenerbahçe'de N'Golo Kante çıkmazı! Transferindeki tek engel...

Sarı-lacivertli yönetim, hem yabancı oyuncu kontenjanını rahatlatmak hem de maaş bütçesini dengelemek amacıyla bazı futbolcularla yollarını ayırmayı hedefliyor.

Fenerbahçe'de N'Golo Kante çıkmazı! Transferindeki tek engel...

Bu süreçte en dikkat çeken isimlerin başında Fransız yıldız N'Golo Kante geliyor.

Fenerbahçe'de N'Golo Kante çıkmazı! Transferindeki tek engel...

Deneyimli orta sahanın yüksek maliyeti, yönetimin önündeki en büyük engellerden biri olarak öne çıkıyor.

Fenerbahçe'de N'Golo Kante çıkmazı! Transferindeki tek engel...

Kulüp, Kante için gelecek transfer tekliflerini değerlendirmeye hazırlanırken, oyuncunun yıllık maaşı transfer görüşmelerini zorlaştırıyor.

Fenerbahçe'de N'Golo Kante çıkmazı! Transferindeki tek engel...

Avrupa ve Orta Doğu'dan bazı kulüplerin Kante'nin durumunu yakından takip ettiği belirtilse de, talip olan ekiplerin büyük bölümü yıldız futbolcunun mevcut ücretini karşılamaya sıcak bakmıyor. Hatta birçok kulübün, Kante'nin kazandığı maaşın yarısını bile ödemek istemediği ifade edildi.

Fenerbahçe'de N'Golo Kante çıkmazı! Transferindeki tek engel...

Bu nedenle Fenerbahçe'nin olası bir ayrılık için maaş desteği sağlaması ya da oyuncunun ücretinde indirime gitmesi gibi formüller üzerinde durabileceği konuşuluyor.

Fenerbahçe'de N'Golo Kante çıkmazı! Transferindeki tek engel...

Yönetim, hem kulübün mali yapısını koruyacak hem de oyuncunun ayrılığını kolaylaştıracak bir çözüm bulmayı amaçlıyor.

Fenerbahçe'de N'Golo Kante çıkmazı! Transferindeki tek engel...

Önümüzdeki günlerde Kante'nin geleceğiyle ilgili görüşmelerin hız kazanması beklenirken, Fenerbahçe'nin kadro yapılanması kapsamında benzer maliyete sahip diğer futbolcular için de teklifleri değerlendirmeye devam edeceği öğrenildi.

İngilizler Sara'ya talip! G.Saray'ın beklentisi...
Fenerbahçe'nin yıldızına Almanya'dan flaş talip!
DİĞER
Galatasaray'da sürpriz veda! Geldiği gibi gidiyor...
15 Temmuz'da "Turkuvaz" irade! TAKVİM kurşunların altında manşeti attı: FETÖ'cü alçaklar bedelini çok ağır ödeyecek
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
G.Saray'da Diaz transferinde flaş karar!
Beşiktaş'ın eski yıldızı Cimbom'a!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
NBA Başkanı Adam Silver'dan NBA Avrupa açıklaması NBA Başkanı Adam Silver'dan NBA Avrupa açıklaması 12:03
Konyaspor'dan kanat transferi! Konyaspor'dan kanat transferi! 12:01
Beşiktaş Slovakya kampını tamamladı! Beşiktaş Slovakya kampını tamamladı! 11:42
Fenerbahçe'de Kante çıkmazı! Fenerbahçe'de Kante çıkmazı! 11:30
TBF Başkanı Türkoğlu'ndan 15 Temmuz mesajı TBF Başkanı Türkoğlu'ndan 15 Temmuz mesajı 11:12
F.Bahçe'ye bir dünya yıldızı daha! F.Bahçe'ye bir dünya yıldızı daha! 10:35
Daha Eski
İngilizler Sara'ya talip! G.Saray'ın beklentisi... İngilizler Sara'ya talip! G.Saray'ın beklentisi... 10:28
Fenerbahçe'nin yıldızına Almanya'dan flaş talip! Fenerbahçe'nin yıldızına Almanya'dan flaş talip! 09:55
Beşiktaş'ta sıra Ceballos'ta! Beşiktaş'ta sıra Ceballos'ta! 09:20
İşte Sultanlar'ın Milletler Ligi programı! İşte Sultanlar'ın Milletler Ligi programı! 00:46
F.Bahçe Greenwood'u resmen duyurdu! F.Bahçe Greenwood'u resmen duyurdu! 00:36
F.Bahçe'den transferde bir bomba daha! Greenwood'un ardından geliyor F.Bahçe'den transferde bir bomba daha! Greenwood'un ardından geliyor 00:36