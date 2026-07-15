Fenerbahçe'de N'Golo Kante çıkmazı! Transferindeki tek engel...
Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezonun devre arasında kadrosuna dahil ettiği N'Golo Kante hakkında dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. Sarı-lacivertli yönetim, yıldız futbolcunun yüksek maliyeti nedeniyle yolları ayırma seçeneğini değerlendirirken, 35 yaşındaki orta saha oyuncusuyla ilgilenen kulüplerin ortaya koyduğu talep dikkat çekti. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Temmuz 2026 11:30
Deneyimli orta sahanın yüksek maliyeti, yönetimin önündeki en büyük engellerden biri olarak öne çıkıyor.
Kulüp, Kante için gelecek transfer tekliflerini değerlendirmeye hazırlanırken, oyuncunun yıllık maaşı transfer görüşmelerini zorlaştırıyor.
Avrupa ve Orta Doğu'dan bazı kulüplerin Kante'nin durumunu yakından takip ettiği belirtilse de, talip olan ekiplerin büyük bölümü yıldız futbolcunun mevcut ücretini karşılamaya sıcak bakmıyor. Hatta birçok kulübün, Kante'nin kazandığı maaşın yarısını bile ödemek istemediği ifade edildi.
Bu nedenle Fenerbahçe'nin olası bir ayrılık için maaş desteği sağlaması ya da oyuncunun ücretinde indirime gitmesi gibi formüller üzerinde durabileceği konuşuluyor.
Yönetim, hem kulübün mali yapısını koruyacak hem de oyuncunun ayrılığını kolaylaştıracak bir çözüm bulmayı amaçlıyor.
Önümüzdeki günlerde Kante'nin geleceğiyle ilgili görüşmelerin hız kazanması beklenirken, Fenerbahçe'nin kadro yapılanması kapsamında benzer maliyete sahip diğer futbolcular için de teklifleri değerlendirmeye devam edeceği öğrenildi.
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