Deneyimli orta sahanın yüksek maliyeti, yönetimin önündeki en büyük engellerden biri olarak öne çıkıyor.

Avrupa ve Orta Doğu'dan bazı kulüplerin Kante'nin durumunu yakından takip ettiği belirtilse de, talip olan ekiplerin büyük bölümü yıldız futbolcunun mevcut ücretini karşılamaya sıcak bakmıyor. Hatta birçok kulübün, Kante'nin kazandığı maaşın yarısını bile ödemek istemediği ifade edildi.