2026 FIFA Dünya Kupası yarı finalinde, geriye düştüğü maçta İngiltere'yi 2-1 mağlup eden Arjantin finale yükseldi.

Arjantin, Fransa'yı 2-0 mağlup eden İspanya'nın finaldeki rakibi oldu. İspanya ile Arjantin arasında oynanacak 2026 Dünya Kupası final maçı 19 Temmuz Pazar günü TSİ 22.00'de New York'ta oynanacak.

Atlanta'da oynanan karşılaşmada Arjantin'e finali getiren goller son dakikalarda geldi. 85. dakikada Enzo Fernandez ve 90+2. dakikada Lautaro Martinez Güney Amerika ekibi adına golleri atan isimler oldu. Arjantin'in Mac Allister ile iki topu da direkten döndü. İngiltere'nin tek golü ise 55. dakikada Gordon'dan geldi.

Mücadelenin ilk yarısında iki takım da etkili atak geliştirmekte zorlandı.

İngiltere 55. dakikada öne geçti. Sağ kanatta topu kapan Rogers'ın arka direğe yaptığı ortada Gordon topun gelişine vurdu ve fileleri havalandırdı: 1-0.

Arjantin geriye düştükten sonra hücumda daha etkili oldu. 69. dakikada sağ kanatta topla buluşan Messi'nin altı pas önüne yaptığı ortada Gonzalez topa kafayı vurdu, yerden de seken topu kaleci Pickford çıkardı, ardından savunma tehlikeyi uzaklaştırdı. 76. dakikada ise De Paul'ün ortasında Mac Allister kafayı vurdu top yan direkten geri döndü.

İngiltere 1-2 Arjantin | MAÇTAN KARELER

Arjantin aradığı golü 85. dakikada buldu. Messi'nin pasıyla ceza yayı önünde topla buluşan Enzo Fernandez'in sağ çaprazdan sert şutunda meşin yuvarlak köşeden ağlara gitti: 1-1.

Mücadelenin 90+2. dakikasında Arjantin öne geçti. Messi'nin sağ kanattan arka direğe yaptığı ortada Lautara Martinez kafayı vurdu ve fileleri havalandırdı: 1-2.

Arjantin mücadeleyi 2-1 kazandı ve adını finale yazdırdı.

İŞTE MAÇIN GOLLERİ:

⚽ Anthony Gordon attı İngiltere öne geçti! Final için avantaj İngiltere'de. pic.twitter.com/ruPFGTCCG4 — TRT Spor (@trtspor) July 15, 2026

⚽️ Arjantin'in baskısı sonuç verdi! Enzo Fernandez harika bir şutla kilidi açtı! pic.twitter.com/3tzGp2ZmRG — TRT Spor (@trtspor) July 15, 2026