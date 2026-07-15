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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Dünya Kupası Lionel Messi'li Arjantin İngiltere'yi yenerek finale yükseldi!

Lionel Messi'li Arjantin İngiltere'yi yenerek finale yükseldi!

FIFA 2026 Dünya Kupası'nda heyecan dolu bir yarı final geride kaldı. Arjantin ile İngiltere'nin karşı karşıya geldiği mücadelede Lionel Messi'li Arjantin 1-0 geriye düştüğü maçta rakibini 2-1'lik skorla mağlup etti ve finalde İspanya'nın rakibi oldu.

Dünya Kupası Haberleri Giriş Tarihi: 15 Temmuz 2026 21:57 Güncelleme Tarihi: 16 Temmuz 2026 00:32
Lionel Messi'li Arjantin İngiltere'yi yenerek finale yükseldi!

2026 FIFA Dünya Kupası yarı finalinde, geriye düştüğü maçta İngiltere'yi 2-1 mağlup eden Arjantin finale yükseldi.

Arjantin, Fransa'yı 2-0 mağlup eden İspanya'nın finaldeki rakibi oldu. İspanya ile Arjantin arasında oynanacak 2026 Dünya Kupası final maçı 19 Temmuz Pazar günü TSİ 22.00'de New York'ta oynanacak.

Atlanta'da oynanan karşılaşmada Arjantin'e finali getiren goller son dakikalarda geldi. 85. dakikada Enzo Fernandez ve 90+2. dakikada Lautaro Martinez Güney Amerika ekibi adına golleri atan isimler oldu. Arjantin'in Mac Allister ile iki topu da direkten döndü. İngiltere'nin tek golü ise 55. dakikada Gordon'dan geldi.

Mücadelenin ilk yarısında iki takım da etkili atak geliştirmekte zorlandı.

İngiltere 55. dakikada öne geçti. Sağ kanatta topu kapan Rogers'ın arka direğe yaptığı ortada Gordon topun gelişine vurdu ve fileleri havalandırdı: 1-0.

Arjantin geriye düştükten sonra hücumda daha etkili oldu. 69. dakikada sağ kanatta topla buluşan Messi'nin altı pas önüne yaptığı ortada Gonzalez topa kafayı vurdu, yerden de seken topu kaleci Pickford çıkardı, ardından savunma tehlikeyi uzaklaştırdı. 76. dakikada ise De Paul'ün ortasında Mac Allister kafayı vurdu top yan direkten geri döndü.

Arjantin aradığı golü 85. dakikada buldu. Messi'nin pasıyla ceza yayı önünde topla buluşan Enzo Fernandez'in sağ çaprazdan sert şutunda meşin yuvarlak köşeden ağlara gitti: 1-1.

Mücadelenin 90+2. dakikasında Arjantin öne geçti. Messi'nin sağ kanattan arka direğe yaptığı ortada Lautara Martinez kafayı vurdu ve fileleri havalandırdı: 1-2.

Arjantin mücadeleyi 2-1 kazandı ve adını finale yazdırdı.

İŞTE MAÇIN GOLLERİ:

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