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Haberler Voleybol Efeler Sırbistan'ı set vermeden yendi!

Efeler Sırbistan'ı set vermeden yendi!

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi’nin üçüncü haftasının ilk maçında Sırbistan'ı 3-0 mağlup etti. İşte detaylar...

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 15 Temmuz 2026 23:16
Efeler Sırbistan'ı set vermeden yendi!

A Milli Erkek Voleybol Takımımız, 2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin üçüncü haftasının ilk maçında Sırbistan'ı 3-0 mağlup etti. Milliler, Belgrad etabının ikinci maçında 17 Temmuz Cuma günü saat 17.30'da Ukrayna ile karşı karşıya gelecek.

Salon: Belgrad Arena

Hakemler: Andrew Charles Robb (Kanada), Marie-Catherine Boulanger (Belçika)

Sırbistan: Stefanovic, Masulovic, Kulpinac, Nedeljkovic, Batak, Marinovic, Negic (L) (Kujundzic, Peric, Ristic)

Türkiye: Murat, Mirza, Marko, Adis, Efe, Ahmet, Berkay (L) (Kaan, Samet, Ertuğrul, Cafer, Hilmi)

Setler: 23-25, 19-25, 18-25

Süre: 80 dakika

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