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Haberler Galatasaray Galatasaray Lesley Ugochukwu transferini KAP'a bildirdi!

Galatasaray Lesley Ugochukwu transferini KAP'a bildirdi!

Süper Lig devlerinden Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı-kırmızılılar son olarak Lesley Ugochukwu transferini KAP'a bildirdi. İşte kulüpten yapılan açıklama...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Temmuz 2026 21:11 Güncelleme Tarihi: 15 Temmuz 2026 21:48
Galatasaray Lesley Ugochukwu transferini KAP'a bildirdi!

Galatasaray, İngiliz Burnley takımından Fransız oyuncu Lesley Ugochukwu'yu şarta bağlı satın alma opsiyonlu olarak kiraladığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

İŞTE KULÜPTEN YAPILAN AÇIKLAMA:

Profesyonel futbolcu Lesley Chimuanya Ugochukwu'nun, kendisi ve kulübü Burnley Football & Athletic Company Limited ile futbolcunun şarta bağlı satın alma opsiyonlu olarak 2026-2027 sezonu sonuna kadar geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmış olup, geçici transfer bedeli 3.000.000 GBP olarak belirlenmiştir.

Şarta bağlı satın alma opsiyonu bedeli 22.500.000 GBP'dir.

Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya 2026-2027 sezonu için net 2.650.000 EUR sabit ücret ödenecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Galatasaray'ın yeni transferi Lesley Ugochukwu, "Buraya imza atmak benim için büyük bir gurur. Galatasaray'a gelmek bir hayaldi. Büyük bir kulübe geldim" dedi.

Sarı-kırmızılı kulübün yeni transferi Lesley Ugochukwu, resmi sözleşmeye imzayı atmasının ardından Galatasaray YouTube Kanalı'na açıklamalarda bulundu. Geldiği için mutlu olduğunu ifade eden Fransız orta saha, "Buraya imza atmak benim için büyük bir gurur. Galatasaray'a gelmek bir hayaldi. Büyük bir kulübe geldim. Kazanmak için buradayım. Kulübün imkanları, tesisler inanılmaz. Kulübün daha ileriye gitmek istediğini burada görebiliyoruz. Bundan sonrası biz oyunculara düşüyor. Bunu ilerleteceğiz" diye konuştu.

Galatasaray taraftarıyla buluşmayı dört gözle beklediğini dile getiren 22 yaşındaki oyuncu, "Taraftarlarımızı görmek, onlarla karşılaşmak için sabırsızlanıyorum. Daha önce videolarda izledim. Şimdi onlarla gerçekten buluşmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

"GALATASARAY'A GÜÇ KATACAK"

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ise, "Lesley takımımıza bugün attığı imzayla katıldı. Kendisine başarılar diliyorum. Galatasaray'a güç katacak. Transferlerimiz ve çalışmalarımız devam ediyor. Galatasaray Futbol Takımı'nı hem lige hem Şampiyonlar Ligi'ne hazırlamak için elimizden geleni yapıyoruz. Eminim ki bu sene de başarılı olacağız. 27. şampiyonluk için her şeyimiz hazır. Şampiyonlar Ligi'nde hedefimiz daha yukarılara çıkmak. Onun için hazırlıklarımız ve transfer çalışmalarımız sürüyor. Lesley'e hoş geldin diyorum. İnşallah uzun yıllar Galatasaray'a hizmet edecek. Galatasaray'da başarılı bir kariyeri olmasını diliyorum" açıklamasında bulundu.

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