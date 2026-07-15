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Haberler Galatasaray Galatasaray resmen açıkladı! Mauro Icardi ile yollar ayrıldı

Galatasaray resmen açıkladı! Mauro Icardi ile yollar ayrıldı

Süper Lig devlerinden Galatasaray'da Mauro Icardi dönemi resmen sona erdi. Kulüpten konuyla ilgili paylaşım geldi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Temmuz 2026 22:54 Güncelleme Tarihi: 15 Temmuz 2026 23:07
Galatasaray resmen açıkladı! Mauro Icardi ile yollar ayrıldı

Galatasaray, Arjantinli santrfor Mauro Icardi'ye veda ettiğini duyurdu. Sarı-kırmızılı kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, "Sevgili Mauro, bugün ayrılıktan değil, mirastan söz ediyoruz. Artık Galatasaray formasını giymiyor olman, kalbimizdeki yerini değiştirmeyecek.

Çünkü sen, 7'den 70'e her Galatasaraylının gönlünde taht kurdun. Attığın goller, yaşadığın gol krallıklar, kırdığın rekorlar ve kaldırdığın kupalar bir yana; Galatasaray tutkusunu yaşadın ve milyonlara yaşattın. Sen artık yalnızca kulüp tarihine adını altın harflerle yazdıran değil, Galatasaray'ın unutulmaz efsaneleri arasında sonsuza dek yaşayacak bir değersin. Bir nesli Galatasaraylı yapan sevgili kaptan, bugün çocuklar 'Galatasaraylıyım' demekten gurur duyuyorsa bunda senin de büyük payın var. Tüm Galatasaraylılar biliyor… Böyle bir aşk unutulmaz." ifadeleri kullanıldı.

Mauro Icardi, Galatasaray'da geçirdiği 4 sezonda çıktığı 134 maçta 77 gol kaydetti.

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