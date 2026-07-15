Galatasaray'dan transferde Phil Foden bombası!
Süper Lig devlerinden Galatasaray'da yeni sezon öncesi transferde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Cimbom'un son olarak Manchester City'nin yıldız isimlerinden Phil Foden ile yakından ilgilendiği öğrenildi. İşte tüm detaylar....
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Temmuz 2026 20:17
Spor muhabiri Pablo Oliveira'nın haberine göre sarı-kırmızılı yönetim, 26 yaşındaki yıldız futbolcunun transferi için çalışmalar başlattı.
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in, transfer sürecini yürütmesi için menajer George Gardi'yi yetkilendirdiği iddia edildi.
Manchester City altyapısından yetişen Phil Foden'ın İngiliz ekibiyle olan sözleşmesi 2027 yılında sona eriyor.
Kariyerinin tamamını City'de geçiren yıldız oyuncu, A takım formasıyla çıktığı 369 karşılaşmada 110 gol ve 68 asistlik performans sergiledi.
Başarılı futbolcu, Manchester City kariyerinde 20 kupa kazanarak kulüp tarihinin en önemli oyuncuları arasında yer aldı.
Galatasaray'ın, Şampiyonlar Ligi hedefleri doğrultusunda Foden gibi üst düzey bir yıldız için şartları zorlamaya hazır olduğu ifade ediliyor.
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"Galatasaray bir başka rüya transfere daha imza atmaya çalışıyor: Manchester City'den Foden için görüşmeler başladı"
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