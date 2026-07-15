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Haberler Galatasaray Galatasaray'dan transferde Phil Foden bombası!

Galatasaray'dan transferde Phil Foden bombası!

Süper Lig devlerinden Galatasaray'da yeni sezon öncesi transferde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Cimbom'un son olarak Manchester City'nin yıldız isimlerinden Phil Foden ile yakından ilgilendiği öğrenildi. İşte tüm detaylar....

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Temmuz 2026 20:17
Galatasaray'dan transferde Phil Foden bombası!

Orta saha arayışlarını sürdüren Galatasaray, dünya futbolunun önemli yıldızlarından birini gündemine aldı.

Galatasaray'dan transferde Phil Foden bombası!

Sarı-kırmızılıların, Manchester City forması giyen İngiliz yıldız için harekete geçtiği öne sürüldü.

Galatasaray'dan transferde Phil Foden bombası!

Galatasaray'ın orta saha transferi için daha önce Tijjani Reijnders, Bruno Fernandes, Can Uzun ve Julio Enciso gibi isimlerle anıldığı belirtilirken, son olarak listeye Phil Foden eklendi.

Galatasaray'dan transferde Phil Foden bombası!

Spor muhabiri Pablo Oliveira'nın haberine göre sarı-kırmızılı yönetim, 26 yaşındaki yıldız futbolcunun transferi için çalışmalar başlattı.

Galatasaray'dan transferde Phil Foden bombası!

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in, transfer sürecini yürütmesi için menajer George Gardi'yi yetkilendirdiği iddia edildi.

Galatasaray'dan transferde Phil Foden bombası!

Manchester City altyapısından yetişen Phil Foden'ın İngiliz ekibiyle olan sözleşmesi 2027 yılında sona eriyor.

Galatasaray'dan transferde Phil Foden bombası!

Kariyerinin tamamını City'de geçiren yıldız oyuncu, A takım formasıyla çıktığı 369 karşılaşmada 110 gol ve 68 asistlik performans sergiledi.

Galatasaray'dan transferde Phil Foden bombası!

Başarılı futbolcu, Manchester City kariyerinde 20 kupa kazanarak kulüp tarihinin en önemli oyuncuları arasında yer aldı.

Galatasaray'dan transferde Phil Foden bombası!

Galatasaray'ın, Şampiyonlar Ligi hedefleri doğrultusunda Foden gibi üst düzey bir yıldız için şartları zorlamaya hazır olduğu ifade ediliyor.

Galatasaray'dan transferde Phil Foden bombası!

İŞTE O HABER:

"Galatasaray bir başka rüya transfere daha imza atmaya çalışıyor: Manchester City'den Foden için görüşmeler başladı"

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