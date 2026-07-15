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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Jhon Duran'dan transfer resti! Galatasaray için...

Jhon Duran'dan transfer resti! Galatasaray için...

Galatasaray'ın bir dönem anlaşmaya vardığı Jhon Duran, Al-Nassr'dan ayrılmak için düğmeye bastı. Avrupa'da forma giymekte ısrarcı olan Kolombiyalı yıldızın geleceğini belirleyecek kritik görüşme öncesi dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Temmuz 2026 15:37
Jhon Duran'dan transfer resti! Galatasaray için...

Galatasaray'ın transferi için bir dönem anlaşmaya vardığı Jhon Duran, Al-Nassr'dan ayrılmakta kararlı.

Jhon Duran'dan transfer resti! Galatasaray için...

Kolombiyalı golcü, kulübüyle yaptığı son görüşmede kariyerine Avrupa'da devam etmek istediğini net bir şekilde ifade ederek ayrılık sürecinin kolaylaştırılmasını talep etti.

Jhon Duran'dan transfer resti! Galatasaray için...

Suudi Arabistan temsilcisi Al-Nassr ise 77 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı 22 yaşındaki futbolcudan gelir elde etmeyi hedefliyor.

Jhon Duran'dan transfer resti! Galatasaray için...

Ancak Duran'ın takıma geri dönmek istememesi, transfer sürecini farklı bir noktaya taşıdı.

Jhon Duran'dan transfer resti! Galatasaray için...

Al-Nassr'ın da yeni sezon planlamasında Jhon Duran'ı kesinlikle düşünmediği öğrenildi.

Jhon Duran'dan transfer resti! Galatasaray için...

Oyuncunun temsilcisi ile kulüp yönetimi arasında yapılacak kritik görüşmenin ardından Kolombiyalı yıldızın geleceğiyle ilgili önemli gelişmelerin yaşanması bekleniyor.

Jhon Duran'dan transfer resti! Galatasaray için...

G.SARAY TRANSFERİ ASKIYA ALDI

Galatasaray, Jhon Duran ile prensipte anlaşma sağlamasına rağmen transfer sürecinde yaşanan gelişmelerin ardından rotasını farklı isimlere çevirdi.

Jhon Duran'dan transfer resti! Galatasaray için...

Sarı-kırmızılılar, Duran transferini şimdilik askıya almış durumda.

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