Jhon Duran'dan transfer resti! Galatasaray için...
Galatasaray'ın bir dönem anlaşmaya vardığı Jhon Duran, Al-Nassr'dan ayrılmak için düğmeye bastı. Avrupa'da forma giymekte ısrarcı olan Kolombiyalı yıldızın geleceğini belirleyecek kritik görüşme öncesi dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Temmuz 2026 15:37
Ancak Duran'ın takıma geri dönmek istememesi, transfer sürecini farklı bir noktaya taşıdı.
Al-Nassr'ın da yeni sezon planlamasında Jhon Duran'ı kesinlikle düşünmediği öğrenildi.
Oyuncunun temsilcisi ile kulüp yönetimi arasında yapılacak kritik görüşmenin ardından Kolombiyalı yıldızın geleceğiyle ilgili önemli gelişmelerin yaşanması bekleniyor.
G.SARAY TRANSFERİ ASKIYA ALDI
Galatasaray, Jhon Duran ile prensipte anlaşma sağlamasına rağmen transfer sürecinde yaşanan gelişmelerin ardından rotasını farklı isimlere çevirdi.
Sarı-kırmızılılar, Duran transferini şimdilik askıya almış durumda.
DİĞER
Günün Spor ManşetleriTüm Manşetler
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.