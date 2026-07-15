Galatasaray'ın transferi için bir dönem anlaşmaya vardığı Jhon Duran, Al-Nassr'dan ayrılmakta kararlı.

Kolombiyalı golcü, kulübüyle yaptığı son görüşmede kariyerine Avrupa'da devam etmek istediğini net bir şekilde ifade ederek ayrılık sürecinin kolaylaştırılmasını talep etti.