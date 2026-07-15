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Haberler Eyüpspor Eyüpspor Jawad El Yamiq'i transfer etti!

Eyüpspor Jawad El Yamiq'i transfer etti!

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor, Real Zaragoza'da forma giyen Faslı stoper Jawad El Yamiq'i kadrosuna kattı.

Eyüpspor Haberleri Giriş Tarihi: 15 Temmuz 2026 16:30
Eyüpspor Jawad El Yamiq'i transfer etti!

Eyüpspor, son olarak İspanyol ekibi Real Zaragoza'da forma giyen Faslı stoper Jawad El Yamiq'i kadrosuna kattı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda eflatun-sarılılar geçtiğimiz sezon Real Zaragoza forması giyen Faslı stoper Jawad El Yamiq'i renklerine bağladı.

2025-2026 sezonunda Suudi Arabistan takımlarından Al-Najma'da top koşturan 34 yaşındaki futbolcu, devre arasında İspanya 2. Ligi ekiplerinden Real Zaragoza'ya transfer oldu. Zaragoza forması ile 12 maça çıkan Faslı futbolcu burada 1 gole imza attı.

Fas Milli Takımı formasını ise 41 kez terleten Jawad El Yamiq, rakip fileleri de 4 defa havalandırdı.

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