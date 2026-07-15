Yaz transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

Vedat Muriqi, Nathan Ake ve Amara Diouf ile resmi sözleşme imzalayan sarı-lacivertliler, dünya çapında ses getiren bir hamleye imza attı.