Fenerbahçe'den Greenwood sonrası sürpriz forvet hamlesi! Yer yerinden oynayacak
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Transferi için uzun uğraşlar verdiği Mason Greenwood'u takıma kazandıran Fenerbahçe'de sıra forvet transferine geldi. Adı Ollie Watkins, Serhou Guirassy ve Jean-Philippe Mateta gibi isimlerle anılan sarı-lacivertlilerden sürpriz bir hamle geldi. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Temmuz 2026 18:36
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fransa temsilcisi Olimpik Marsilya'dan transfer edilen 24 yaşındaki hücum oyuncusu ile 4 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Mason Greenwood için Fenerbahçe'nin Marsilya'ya 3 yıl içinde 3 eşit taksit halinde 39 milyon Euro bonservis bedeli ödeyeceği aktarıldı.
Uzun süredir uğraş verdiği Mason Greenwood transferinde mutlu sona ulaşan Fenerbahçe'de gözler forvet transferine çevrildi.
Adı Ollie Watkins, Serhou Guirassy ve Jean-Philippe Mateta gibi isimlerle anılan sarı-lacivertlilerde gündeme sürpriz bir isim geldi.
GABRIEL JESUS'A KANCA
TEAM Talk'ta yer alan habere göre; Fenerbahçe, Arsenal forması giyen Brezilyalı forvet Gabriel Jesus ile ilgileniyor.
Haberde sarı-lacivertlilerin 29 yaşındaki golcüyü öncelikli adaylar arasına koyduğu ve yüksek maaş içeren bir kiralama teklifi yapacağı aktarıldı.
BEŞİKTAŞ VE AVRUPA DEVLERİ DE İSTİYOR
Haberde ayrıca sarı-lacivertlilerin yanı sıra Beşiktaş, Atletico Madrid, Juventus ve Milan'ın da oyuncuya ilgisi olduğu belirtildi.
Fenerbahçe'nin Mason Greenwood transferi nedeniyle mali durumunu zorladığı ve bu nedenle Jesus'un bonservisinin alınmasının olasılığının azaldığı kaydedildi.
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