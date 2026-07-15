CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'den Greenwood sonrası sürpriz forvet hamlesi! Yer yerinden oynayacak

Fenerbahçe'den Greenwood sonrası sürpriz forvet hamlesi! Yer yerinden oynayacak

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Transferi için uzun uğraşlar verdiği Mason Greenwood'u takıma kazandıran Fenerbahçe'de sıra forvet transferine geldi. Adı Ollie Watkins, Serhou Guirassy ve Jean-Philippe Mateta gibi isimlerle anılan sarı-lacivertlilerden sürpriz bir hamle geldi. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Temmuz 2026 18:36
Fenerbahçe'den Greenwood sonrası sürpriz forvet hamlesi! Yer yerinden oynayacak

Yaz transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

Fenerbahçe'den Greenwood sonrası sürpriz forvet hamlesi! Yer yerinden oynayacak

Vedat Muriqi, Nathan Ake ve Amara Diouf ile resmi sözleşme imzalayan sarı-lacivertliler, dünya çapında ses getiren bir hamleye imza attı.

Fenerbahçe'den Greenwood sonrası sürpriz forvet hamlesi! Yer yerinden oynayacak

Fenerbahçe, Marsilya forması giyen İngiliz kanat oyuncusu Mason Greenwood'u renklerine bağladı.

Fenerbahçe'den Greenwood sonrası sürpriz forvet hamlesi! Yer yerinden oynayacak

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fransa temsilcisi Olimpik Marsilya'dan transfer edilen 24 yaşındaki hücum oyuncusu ile 4 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Fenerbahçe'den Greenwood sonrası sürpriz forvet hamlesi! Yer yerinden oynayacak

Mason Greenwood için Fenerbahçe'nin Marsilya'ya 3 yıl içinde 3 eşit taksit halinde 39 milyon Euro bonservis bedeli ödeyeceği aktarıldı.

Fenerbahçe'den Greenwood sonrası sürpriz forvet hamlesi! Yer yerinden oynayacak

Uzun süredir uğraş verdiği Mason Greenwood transferinde mutlu sona ulaşan Fenerbahçe'de gözler forvet transferine çevrildi.

Fenerbahçe'den Greenwood sonrası sürpriz forvet hamlesi! Yer yerinden oynayacak

Adı Ollie Watkins, Serhou Guirassy ve Jean-Philippe Mateta gibi isimlerle anılan sarı-lacivertlilerde gündeme sürpriz bir isim geldi.

Fenerbahçe'den Greenwood sonrası sürpriz forvet hamlesi! Yer yerinden oynayacak

GABRIEL JESUS'A KANCA

TEAM Talk'ta yer alan habere göre; Fenerbahçe, Arsenal forması giyen Brezilyalı forvet Gabriel Jesus ile ilgileniyor.

Fenerbahçe'den Greenwood sonrası sürpriz forvet hamlesi! Yer yerinden oynayacak

Haberde sarı-lacivertlilerin 29 yaşındaki golcüyü öncelikli adaylar arasına koyduğu ve yüksek maaş içeren bir kiralama teklifi yapacağı aktarıldı.

Fenerbahçe'den Greenwood sonrası sürpriz forvet hamlesi! Yer yerinden oynayacak

BEŞİKTAŞ VE AVRUPA DEVLERİ DE İSTİYOR

Haberde ayrıca sarı-lacivertlilerin yanı sıra Beşiktaş, Atletico Madrid, Juventus ve Milan'ın da oyuncuya ilgisi olduğu belirtildi.

Fenerbahçe'den Greenwood sonrası sürpriz forvet hamlesi! Yer yerinden oynayacak

Fenerbahçe'nin Mason Greenwood transferi nedeniyle mali durumunu zorladığı ve bu nedenle Jesus'un bonservisinin alınmasının olasılığının azaldığı kaydedildi.

Fenerbahçe'nin yıldızına Almanya'dan flaş talip!
F.Bahçe Greenwood'un geliş saatini açıkladı!
DİĞER
FİNAL MAÇINA GERİ SAYIM! PSG Arsenal finali ne zaman, saat kaçta oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak?
Başkan Erdoğan’dan TBMM’de yeni FETÖ uyarısı: Tehlike hâlâ devam ediyor gardımızı düşürmeyeceğiz!
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Beşiktaş'tan yıldız isim için resmi teklif!
Fenerbahçe'de Kante çıkmazı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş'tan yıldız isim için resmi teklif! Beşiktaş'tan yıldız isim için resmi teklif! 18:13
Eyüpspor'dan stoper takviyesi! Eyüpspor'dan stoper takviyesi! 16:30
Alparslan Erdem'in G.Saray'daki görevi belli oldu! Alparslan Erdem'in G.Saray'daki görevi belli oldu! 16:26
Aubameyang'dan Çorum FK'ya yanıt! Aubameyang'dan Çorum FK'ya yanıt! 16:04
F.Bahçe Greenwood'un geliş saatini açıkladı! F.Bahçe Greenwood'un geliş saatini açıkladı! 15:53
Duran'dan transfer resti! Galatasaray için... Duran'dan transfer resti! Galatasaray için... 15:37
Daha Eski
Greenwood İstanbul'a ne zaman gelecek? Greenwood İstanbul'a ne zaman gelecek? 14:58
Conte'den Christ Inao Oulai övgüsü! Conte'den Christ Inao Oulai övgüsü! 14:33
Beşiktaş'tan Trossard paylaşımı! Beşiktaş'tan Trossard paylaşımı! 13:24
Marsilya Greenwood'a veda etti! Marsilya Greenwood'a veda etti! 12:37
Aslan'dan 21'lik golcüye kanca! Aslan'dan 21'lik golcüye kanca! 12:31
Bugün Filenin Efeleri maçı saat kaçta? Bugün Filenin Efeleri maçı saat kaçta? 12:26