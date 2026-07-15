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Haberler Süper Lig Trendyol Süper Lig'de 1. haftanın programı açıklandı!

Trendyol Süper Lig'de 1. haftanın programı açıklandı!

Süper Lig'de 2026/2027 sezonunun ilk hafta maçlarının programları belli oldu. Konuyla ilgili olarak TFF'den paylaşım geldi.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 15 Temmuz 2026 18:46 Güncelleme Tarihi: 15 Temmuz 2026 18:56
Trendyol Süper Lig'de 1. haftanın programı açıklandı!

Trendyol Süper Lig'de 1. hafta programı açıklandı. Geçtiğimiz sezonun şampiyonu Galatasaray, açılış maçında cuma günü Çorum FK'yı konuk edecek. Haftanın kapanış karşılaşması ise pazartesi günü Samsunspor-Göztepe maçıyla olacak.

Trendyol Süper Lig'in 1. haftasının programı şöyle:

14 Ağustos Cuma

21.30 Galatasaray - Çorum FK

15 Ağustos Cumartesi

19.00 Konyaspor - Çaykur Rizespor

19.00 Kasımpaşa - Trabzonspor

21.30 Gaziantep FK - Corendon Alanyaspor

21.30 Gençlerbirliği - Fenerbahçe

16 Ağustos Pazar

19.00 Başakşehir - Kocaelispor

21.30 Amed Sportif Faaliyetler - Erzurumspor FK

21.30 Beşiktaş - Eyüpspor

17 Ağustos Pazartesi

21.30 Samsunspor - Göztepe

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