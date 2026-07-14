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Haberler Kasımpaşa Kasımpaşa, Jakop Jessen'i kadrosuna kattı

Kasımpaşa, Jakop Jessen'i kadrosuna kattı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, Danimarkalı sol bek Jakop Jessen'i transfer ettiğini duyurdu. İşte detaylar...

Kasımpaşa Haberleri Giriş Tarihi: 14 Temmuz 2026 14:46
Kasımpaşa, Jakop Jessen'i kadrosuna kattı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, Danimarkalı sol bek Jakop Jessen'i transfer ettiğini duyurdu.

Lacivert-beyazlı kulübün açıklamasında, "Danimarka'nın Fredericia takımında forma giyen Jakop Jessen, CEO'muz Ceyhun Kazancı'nın katılımıyla Kemerburgaz Tesisleri'mizde düzenlenen törende kendisini Kasımpaşa'mıza bağlayan resmi sözleşmeye imza attı. Kasımpaşa ailesi olarak Jakop Jessen'e hoş geldin diyor, lacivert-beyazlı formamız altında nice başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Jakop Jessen, 2025-2026 sezonunda Fredericia'da 34 maça çıktı.

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