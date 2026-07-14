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Haberler Galatasaray Okan Buruk Galatasaray'ın transfer gündemindeki yıldız isimler hakkında konuştu!

Okan Buruk Galatasaray'ın transfer gündemindeki yıldız isimler hakkında konuştu!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sarı-kırmızılılar ile ismi transfer iddialarında anılan Bruno Fernandes, Can Uzun ve Julio Enciso ile ilgili konuştu. İşte o sözler... (GS SPOR HABERİ)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Temmuz 2026 15:17 Güncelleme Tarihi: 14 Temmuz 2026 15:23
Okan Buruk Galatasaray'ın transfer gündemindeki yıldız isimler hakkında konuştu!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sarı kırmızılıların transfer gündeminde yer alan Bruno Fernandes, Can Uzun ve Julio Enciso ile ilgili konuştu.

FERNANDES, CAN UZUN, ENCISO...

Okan Buruk, "taraftar Okan Buruk, Bruno Fernandes'i mi, Can Uzun'u mu ister?" sorusuna, "İkisi de çok önemli, değerli. Ben olsam ikisini de isterim (Gülerek)." yanıtını verdi.

Okan Buruk ayrıca Julio Enciso transferi için ise "Geniş listemizde olan oyunculardan biriydi ama şu anda bir gelişme yok. Geniş listemizde birçok oyuncu var, o da onlardan biri." dedi.

4 YENİ TRANSFER...

Okan Buruk, "Galatasaray hangi bölgelere, kaç transfer yapacak?" sorusuna da şöyle yanıt verdi: Yabancı sayısı, Türk sayısı, planlamayla gitmemiz gerekiyor. Özellikle ileri hat için oyuncu bakıyoruz. Hücum hattına 3, savunmaya da 1 tane oyuncu düşünüyoruz. İlerleyen süreçte karar vereceğiz. Şampiyonlar Ligi için güçlü bir kadro kurmamız gerekiyor."

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