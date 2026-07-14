Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sarı-kırmızılılar ile sözleşmesinin sona ermesi sonrası geleceği merak konusu olan Mauro Icardi hakkında konuştu.

İŞTE BURUK'UN AÇIKLAMALARI

"Yabancı kuralının değişmesiyle birlikte yeni bir planlamaya ihtiyaç doğdu. Bu planlama da hemen hızlı yapılabilecek bir plandan çok, 'nereye, hangi yaş kontenjanından bir oyuncu alacağız, nereye Türk bir oyuncu alabiliriz' geldi.

Uzun zamandır herkesin bildiği bir şey, Icardi'nin kalıp kalmayacağı. Başkanımız operasyonu yönetiyor. Başkanımız bir teklif sundu, onunla ilgili bir gelişme olmadı. Yavaş hareket etmemize neden olan şeylerden biri bu.

Onun dışında belirlediğimiz, ilgilendiğimiz çok fazla opsiyon var. Hücum hattından bizde kiralık oynayan iki oyuncu gitti. Sacha Boey kiralık gelmişti, o kulübüne döndü.

Belirlediğimiz, görüştüğümüz oyuncular var. Dediğim gibi bizim için komplike bir transfer dönemi oldu bizim için."

"Hiçbir oyuncu yedek kaldığı için mutlu olmaz. Icardi için de öyle şekilde. Bu kadar özel bir oyuncunun oynamadığında mutsuz olması kadar doğal bir şey yok ama Galatasaray, Galatasaray'ın başarısı her şeyin önünde.

"OYNAMADIĞINDA MUTSUZ OLUYORDU AMA..."

Icardi de çok fazla maç oynadı geçen sene. Hiçbir zaman en ufak bir saygısızlığı olmadı. Bizim için çok önemli, değerli. 4 sene içerisinde inanılmaz katkı verdi. Belki 3. seneyi saymazsak, sakatlık sonrası çok fazla burada olmadı ama diğer şampiyonluklarda önemli rol oynadı. Herkesin sevdiği, değer verdiği bir oyuncu. Ondan hiçbir zaman olumsuz bir şey görmedik. Oynamadığında mutsuz oluyordu ama bundan doğal bir şey yok. Her oyuncu için çok zor. Futbol da böyle.

Oyuncularımızdan hiçbir zaman saygısızlık olacak bir şey görmedim bu zamana kadar."

"TEKLİF SONRASI ÇOK SÜRE GEÇTİ"

"Bu süreci başkanımız yürüttü. Bir teklif yaptık. Yaptığımız teklif, devam etmesini istiyoruz anlamını taşıyor. Süre geçtikte bizim için zor oluyor. Ama bir yandan da hep söylüyorum. Aksiyon almamız gereken durumlardan biri. Bir oyuncuya teklif yapıyorsanız, onun burada olmasını istiyorsunuz anlamına geliyor. Bundan sonraki sürece de bakmak gerekiyor. Aradan da çok uzun bir süre geçti."

"EN İYİ TRANSFERLER YAPILACAKTIR"

"Transferle ilgili, görüştüğümüz oyuncular var. Ne kadar erken gelirse o kadar iyi ama bazen beklemek zorunda kalıyorsunuz. İnsanların bunu da bilmesi gerekiyor. Markete gidip oyuncu almıyoruz biz hiçbir zaman ancak boşta olan bir oyuncu ikna edince oyuncuyu alıyorsunuz. Diğer tarafta süreç alıyor. Bazen beklemek zorunda kalıyorsunuz. Bazen bekleyip alamıyorsunuz, bence en zoru bu. En doğrusu, en iyisi bir an önce tamamlamak. Burada bir uğraş var. Başkanımızın önemli bir isteği var. Takım üzerindeki desteği çok önemli. Transfer anlamında da, geçen sene çok önemli transferler yaptık. Bu da gösteriyor ki Galatasaray yine en iyi transferleri yapacak şekilde, inşallah hedeflerimize ulaşırız."