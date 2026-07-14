Beşiktaş Leandro Trossard transferini KAP'a bildirdi! O saatte İstanbul'da olacak

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ediyor. Siyah-beyazlılar; Kassoum Ouattara, Alexander Nübel, İlhan Fakılı, Doğan Alemdar ve Salih Özcan'ın ardından Leandro Trossard'ı da kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Siyah-beyazlılar, Trossard'ın transferi için oyuncunun kendisi ve kulübü Arsenal ile görüşmelere başlandığını duyurdu.

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbolcu Leandro Trossard'ın kalıcı transferi konusunda oyuncu ve kulübü The Arsenal Football Club Public Limited Company ile görüşmelere başlanmıştır" ifadelerini kullandı.

BEŞİKTAŞ'TAN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIMLAR

We have been waiting for you. 👀 pic.twitter.com/kv1m2AhhUA — Beşiktaş JK (@Besiktas) July 14, 2026

İSTANBUL'DA OLACAĞI SAAT BELLİ OLDU

Beşiktaş resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Başkan Serdal Adalı ve Trossard'ın bir fotoğrafına yer verirken Belçikalı futbolcunun saat 19.30'da Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nde olacağını duyurdu.

𝐋𝐞𝐚𝐧𝐝𝐫𝐨 𝐓𝐫𝐨𝐬𝐬𝐚𝐫𝐝 🌟 ✈️ Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali 🕣 19.30 pic.twitter.com/Tbkd4jJLVg July 14, 2026

ARSENAL'DEN DE AÇIKLAMA GELDİ👇🏼

İngiliz ekibi yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Leandro Trossard'ın transferi konusunda Beşiktaş ile anlaşmaya vardığımızı doğrulayabiliriz.

Transfer bedelinde anlaşma sağlanmasının ardından Leo'ya, sağlık kontrollerinden geçmek ve transfer işlemlerini tamamlamak üzere İstanbul'a gitmesi için izin verildi.

Transfer tamamlandıktan sonra yeni bir açıklama yapılacaktır."