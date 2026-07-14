Boca Juniors, Lucas Torreira'dan vazgeçmiyor! Transferde kritik tarih...

PAREDES'İN YENİ PARTNERİ TORREIRA Torreira, bir kez daha Boca Juniors'ın transfer gündemine dahil oldu. Arjantin basınından El Crack Deportivo'da yer alan habere göre kulüp başkanı Juan Román Riquelme, genç isim Milton Delgado'nun olası ayrılığı sonrası Uruguaylı yıldızı Leandro Paredes'in orta sahadaki yeni partneri olarak kadrosuna katmayı planladığı belirtildi.

EN GEÇ 2027 YILININ BAŞINDA Boca'nın yıldız ön libero için uzun vadeli bir plan yaptığı öne sürüldü. Habere göre Arjantin ekibi, sözlü anlaşma zemini oluşturarak en geç 2027 yılının başında Torreira'yı kadrosuna katmayı hedeflediğinin altı çizildi.