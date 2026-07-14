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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Boca Juniors, Lucas Torreira'dan vazgeçmiyor! Transferde kritik tarih...

Boca Juniors, Lucas Torreira'dan vazgeçmiyor! Transferde kritik tarih...

Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray'da takımın vazgeçilmez isimlerinden biri olan Lucas Torreira hakkında Arjantin basınından flaş bir gelişme aktarıldı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Temmuz 2026 15:40 Güncelleme Tarihi: 14 Temmuz 2026 15:42
Boca Juniors, Lucas Torreira'dan vazgeçmiyor! Transferde kritik tarih...

Son 4 yılın şampiyonu Galatasaray, transfer sezonunda ilk siftahını yaptı ve Lesley Ugochukwu'yu renklerine bağladı.

Boca Juniors, Lucas Torreira'dan vazgeçmiyor! Transferde kritik tarih...

Bu transferin ardından transfer çalışmalarında vites artıran Cimbom'un planlarını değiştirebilecek bir gelişme yaşandığı iddia edildi.

Boca Juniors, Lucas Torreira'dan vazgeçmiyor! Transferde kritik tarih...

Sarı-kırmızılı ekipte geçtiğimiz haftalarda Arjantin basınına yaptığı açıklamalarda Galatasaray'da kalacağını belirten Uruguaylı orta saha Lucas Torreira için flaş bir iddia ortaya atıldı.

Boca Juniors, Lucas Torreira'dan vazgeçmiyor! Transferde kritik tarih...

PAREDES'İN YENİ PARTNERİ TORREIRA

Torreira, bir kez daha Boca Juniors'ın transfer gündemine dahil oldu. Arjantin basınından El Crack Deportivo'da yer alan habere göre kulüp başkanı Juan Román Riquelme, genç isim Milton Delgado'nun olası ayrılığı sonrası Uruguaylı yıldızı Leandro Paredes'in orta sahadaki yeni partneri olarak kadrosuna katmayı planladığı belirtildi.

Boca Juniors, Lucas Torreira'dan vazgeçmiyor! Transferde kritik tarih...

EN GEÇ 2027 YILININ BAŞINDA

Boca'nın yıldız ön libero için uzun vadeli bir plan yaptığı öne sürüldü. Habere göre Arjantin ekibi, sözlü anlaşma zemini oluşturarak en geç 2027 yılının başında Torreira'yı kadrosuna katmayı hedeflediğinin altı çizildi.

Boca Juniors, Lucas Torreira'dan vazgeçmiyor! Transferde kritik tarih...

Haberin devamında Boca Juniors'ta oynama hayali ve babasının sağlık sorunları nedeniyle Uruguay'a yakın olmak istemesi gibi dinamiklerin yıldız ismin Güney Amerika'ya dönmeye sıcak bakmasındaki ana etkenler olduğu vurgulandı.

Boca Juniors, Lucas Torreira'dan vazgeçmiyor! Transferde kritik tarih...

Lucas Torreira'nın Galatasaray ile sözleşmesinin 2028'e kadar devam etmesi sebebiyle Boca Juniors'un transferi gerçekleştirebilmesi için Galatasaray'ı tatmin edecek bir bonservis bedeli ödemesi gerektiği haberde özellikle belirtildi.

Boca Juniors, Lucas Torreira'dan vazgeçmiyor! Transferde kritik tarih...

Transfermarkt verilerine göre Lucas Torreira'nın güncel değeri 10 milyon Euro.

Boca Juniors, Lucas Torreira'dan vazgeçmiyor! Transferde kritik tarih...

Ağustos 2022'de Galatasaray'a transfer olan Uruguaylı ön libero, oynadığı dört sezonda takımın vazgeçilmezi haline geldi.

Boca Juniors, Lucas Torreira'dan vazgeçmiyor! Transferde kritik tarih...

Bugüne kadar Galatasaray formasıyla 175 maçta boy gösteren Torreira, 11 gol 16 asistlik katkı sağladı.

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