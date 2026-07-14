Boca Juniors, Lucas Torreira'dan vazgeçmiyor! Transferde kritik tarih...
Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray'da takımın vazgeçilmez isimlerinden biri olan Lucas Torreira hakkında Arjantin basınından flaş bir gelişme aktarıldı. İşte detaylar...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Temmuz 2026 15:40 Güncelleme Tarihi: 14 Temmuz 2026 15:42
PAREDES'İN YENİ PARTNERİ TORREIRA
Torreira, bir kez daha Boca Juniors'ın transfer gündemine dahil oldu. Arjantin basınından El Crack Deportivo'da yer alan habere göre kulüp başkanı Juan Román Riquelme, genç isim Milton Delgado'nun olası ayrılığı sonrası Uruguaylı yıldızı Leandro Paredes'in orta sahadaki yeni partneri olarak kadrosuna katmayı planladığı belirtildi.
EN GEÇ 2027 YILININ BAŞINDA
Boca'nın yıldız ön libero için uzun vadeli bir plan yaptığı öne sürüldü. Habere göre Arjantin ekibi, sözlü anlaşma zemini oluşturarak en geç 2027 yılının başında Torreira'yı kadrosuna katmayı hedeflediğinin altı çizildi.
Haberin devamında Boca Juniors'ta oynama hayali ve babasının sağlık sorunları nedeniyle Uruguay'a yakın olmak istemesi gibi dinamiklerin yıldız ismin Güney Amerika'ya dönmeye sıcak bakmasındaki ana etkenler olduğu vurgulandı.
Lucas Torreira'nın Galatasaray ile sözleşmesinin 2028'e kadar devam etmesi sebebiyle Boca Juniors'un transferi gerçekleştirebilmesi için Galatasaray'ı tatmin edecek bir bonservis bedeli ödemesi gerektiği haberde özellikle belirtildi.
Transfermarkt verilerine göre Lucas Torreira'nın güncel değeri 10 milyon Euro.
Ağustos 2022'de Galatasaray'a transfer olan Uruguaylı ön libero, oynadığı dört sezonda takımın vazgeçilmezi haline geldi.
Bugüne kadar Galatasaray formasıyla 175 maçta boy gösteren Torreira, 11 gol 16 asistlik katkı sağladı.
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