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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Dünya Kupası İngiltere-Arjantin 2026 Dünya Kupası yarı final maçı (CANLI İZLE)

İngiltere-Arjantin 2026 Dünya Kupası yarı final maçı (CANLI İZLE)

FIFA 2026 Dünya Kupası'nda sona yaklaşılıyor. Dev turnuvada yarı final maçında İngiltere ile Arjantin kozlarını paylaşıyor. İki takım organizasyonda finale adını yazdırabilmek adına Atlanta'da bulunan Mercedes Ben Stadyumu'nda karşı karşıya geliyorlar. İngiltere-Arjantin maçını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

Dünya Kupası Haberleri Giriş Tarihi: 15 Temmuz 2026 21:57 Güncelleme Tarihi: 15 Temmuz 2026 21:59
İngiltere-Arjantin 2026 Dünya Kupası yarı final maçı (CANLI İZLE)

FIFA 2026 Dünya Kupası'nda heyecan sürüyor. Dev turnuvada artık sona yaklaşıldı. Organizasyonda yarı final maçında İngiltere ile Lionel Messi'li Arjantin karşı karşıya geliyor. İngiltere-Arjantin maçını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

İŞTE İNGİLTERE-ARJANTİN MİLLİ TAKIMLARININ İLK 11'LERİ:

İngiltere: Pickford, James, Stones, Guehi, Spence, Rice, Anderson, Rogers, Bellingham, Gordon, Kane

Arjantin: Emiliano Martinez, Molina, Romero, Lisandro Martinez, Tagliafico, Simeone, Enzo Fernandez, Paredes, Mac Allister, Messi, Alvarez.

İNGİLTERE-ARJANTİN MİLLİ MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

İngiltere-Arjantin Dünya Kupası yarı final maçı TSİ 22.00'de başladı. Mücadele TRT Spor'da canlı olarak yayınlanıyor.

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