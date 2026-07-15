FIFA 2026 Dünya Kupası'nda heyecan sürüyor. Dev turnuvada artık sona yaklaşıldı. Organizasyonda yarı final maçında İngiltere ile Lionel Messi'li Arjantin karşı karşıya geliyor. İngiltere-Arjantin maçını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...
İŞTE İNGİLTERE-ARJANTİN MİLLİ TAKIMLARININ İLK 11'LERİ:
İngiltere: Pickford, James, Stones, Guehi, Spence, Rice, Anderson, Rogers, Bellingham, Gordon, Kane
Arjantin: Emiliano Martinez, Molina, Romero, Lisandro Martinez, Tagliafico, Simeone, Enzo Fernandez, Paredes, Mac Allister, Messi, Alvarez.
İNGİLTERE-ARJANTİN MİLLİ MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
İngiltere-Arjantin Dünya Kupası yarı final maçı TSİ 22.00'de başladı. Mücadele TRT Spor'da canlı olarak yayınlanıyor.