Beşiktaş flaş bir transfere imza atarak Leandro Trossard'ı kadrosuna katmıştı. Siyah-beyazlılardan son olarak Belçikalı yıldızın transfer maliyetine dair açıklama geldi.

İŞTE BEŞİKTAŞ'TAN YAPILAN AÇIKLAMA:

Beşiktaşımıza Hoş Geldin Leandro Trossard

Beşiktaş Futbol A.Ş., profesyonel futbolcu Leandro Trossard'ın nihai transferi için oyuncunun kendisi ve kulübüyle anlaşmaya varıldığını KAP'a bildirdi.

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'den Kamuyu Aydınlatma Platformu'na gönderilen açıklama şöyle:

"Profesyonel futbolcu Leandro Trossard'ın transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. The Arsenal Football Club Public Limited Company kulübüne toplam transfer bedeli olarak 18.000.000 Avro 6 (altı) eşit taksit halinde üç yılda ödenecektir. Oyuncu ile üç yıl artı bir yıl opsiyonlu olacak şekilde anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya; her bir futbol sezonu için 6.500.000 Avro garanti ücret ödenecektir."