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Haberler Galatasaray Galatasaray taraftarından yönetime transfer tepkisi!

Galatasaray taraftarından yönetime transfer tepkisi!

Galatasaray'ın Rennes ile oynadığı hazırlık maçı öncesinde Rams Park tribünlerini dolduran sarı-kırmızılı taraftarlar, transfer çalışmalarındaki yavaş ilerleyiş nedeniyle yönetime tezahüratlarla tepki gösterdi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ağustos 2026 21:12
Galatasaray taraftarından yönetime transfer tepkisi!

Galatasaray, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Rams Park'ta Rennes ile karşı karşıya gelirken, mücadele öncesinde sarı-kırmızılı taraftarlar yönetime tepki gösterdi.

Karşılaşma öncesinde tribünleri dolduran taraftarlar, transfer çalışmalarındaki yavaş ilerleyiş nedeniyle yönetimi protesto etti. Süper Lig'de şu ana kadar en az transfer yapan takımlar arasında yer alan Galatasaray'da, gün içerisinde sosyal medyada yükselen tepkiler bu kez Rams Park tribünlerine taşındı.

Sarı-kırmızılı taraftarlar, "Yönetim, transferler nerede?" tezahüratlarıyla transfer sürecine yönelik memnuniyetsizliklerini dile getirdi.

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