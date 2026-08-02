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Haberler Boks Milli sporculardan gösteri turnuvasında 10 madalya

Milli sporculardan gösteri turnuvasında 10 madalya

Kick Boks Milli Takımı, 2026 Akdeniz Oyunları kapsamında gösteri müsabakaları olarak düzenlenen organizasyonu 2 altın, 4 gümüş ve 4 bronz olmak üzere toplam 10 madalyayla tamamladı.

Boks Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ağustos 2026 16:24
Milli sporculardan gösteri turnuvasında 10 madalya

Türkiye Kick Boks Federasyonundan yapılan açıklamada, İtalya'nın Taranto kentinde gerçekleştirilen gösteri turnuvasında milli sporcuların, 2 altın, 4 gümüş ve 4 bronz madalya kazanarak takım sıralamasında üçüncü olduğu belirtilerek "Ay-yıldızlı bayrağımızı gururla dalgalandıran tüm sporcularımızı, antrenörlerimizi ve emeği geçen herkesi yürekten tebrik ediyoruz. Bu başarıda katkısı bulunan ve destek veren tüm kurumlarımıza teşekkür ediyor, Türk kick boksunun uluslararası alandaki başarılarının artarak devam etmesini diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Öte yandan Akdeniz Oyunları'nda gösteri sporu olarak yer alan kick boksta resmi madalya dağıtımı yapılmadı.

Organizasyon komitesi tarafından branşın tanıtımını sağlamak ve gelecekte oyunların resmi programına alınmasına katkı sunmak amacıyla programa dahil edilen gösteri sporlarında elde edilen dereceler, resmi Akdeniz Oyunları madalya sıralamasına dahil edilmiyor.

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