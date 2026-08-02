Beşiktaş'ta sol stoper transferi için çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Siyah-beyazlıların transfer listesinde ilk sıralarda 30 yaşındaki Brezilyalı Leo Pereira ile 28 yaşındaki Alman Jeff Chabot yer alıyor. Öte yandan Kartal'ın savunma hattı için belirlediği alternatif isimlerden birinin ise Sunderland forması giyen Omar Alderete olduğu öğrenildi. Paraguaylı milli stoperin performansının Beşiktaş yönetimi tarafından yakından takip edildiği belirtildi.

ÖNCELİKLİ HEDEFLER OLMAZSA...

Öncelikli hedeflerde olumsuz bir gelişme yaşanması halinde Omar Alderete için resmi girişimlerin başlatılmasının planlandığı ifade edildi. 29 yaşındaki savunmacının güncel piyasa değerinin 13 milyon euro olduğu belirtilirken, İngiliz ekibiyle olan sözleşmesi 30 Haziran 2029 tarihine kadar devam ediyor.

Takvim'de yer alan habere göre Beşiktaş yönetiminin savunmaya yapılacak takviye konusunda kısa süre içinde nihai kararını vermesi bekleniyor.