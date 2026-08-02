Sarı-lacivertlilerde Başkan Aziz Yıldırım, sürece dair yaptığı son açıklama ile taraftarları heyecanlandırdı.

Yıldırım'ın "Bir tane santrfor alacağız. Bu hafta içi bitiririz." sözlerinin ardından İspanyol basınının servis ettiği o haber dikkat çekti.