Fenerbahçe'de Alexander Sörloth gelişmesi! Aziz Yıldırım...
Yaz transfer döneminin en hareketli kulüpleri arasında yer alan Fenerbahçe'de tüm dikkatler santrfor takviyesine çevrildi. İspanyol basınında yer alan haberlere göre sarı-lacivertlilerin transfer listesinin zirvesinde Alexander Sörloth bulunuyor. Haberde, yıldız golcünün transferinin belirlenen bonservis bedeliyle sonuçlanabileceği öne sürülürken, transfere ilişkin dikkat çeken ayrıntılar da paylaşıldı. İşte detaylar...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ağustos 2026 10:18
Haberde Alexander Sörloth'un Fenerbahçe'nin transfer listesinin ilk sırasında olduğu bilgisi paylaşıldı.
Öte yandan Atletico Madrid'in Norveçli golcünün ayrılığına izin vereceği rakam ortaya çıktı.
La Liga temsilcisi, tecrübeli oyuncunun transferi için kapısını çalacak takımlardan 30 milyon euro bonservis bedeli talep ediyor.
1995 doğumlu futbolcu, geçtiğimiz sezon İspanyol ekibinin hücumdaki en etkili silahlarından biriydi.
Atletico Madrid forması ile bugüne kadar 107 mücadelede forma giyen Sörloth, 44 kez topu filelerle buluştururken 3 asist katkısı sundu.
SÜPER LİG'İ TANIYOR
Strindheim altyapısından yetişen yıldız oyuncu, 2019/2020 sezonunda Trabzonspor'da kiralık olarak forma giymişti.
Bordo-mavili forma ile sezonu gol kralı olarak tamamlayan Sörloth, Süper Lig'de çıktığı 34 maçta 24 gol/9 asist kaydetti.
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