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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de Alexander Sörloth gelişmesi! Aziz Yıldırım...

Fenerbahçe'de Alexander Sörloth gelişmesi! Aziz Yıldırım...

Yaz transfer döneminin en hareketli kulüpleri arasında yer alan Fenerbahçe'de tüm dikkatler santrfor takviyesine çevrildi. İspanyol basınında yer alan haberlere göre sarı-lacivertlilerin transfer listesinin zirvesinde Alexander Sörloth bulunuyor. Haberde, yıldız golcünün transferinin belirlenen bonservis bedeliyle sonuçlanabileceği öne sürülürken, transfere ilişkin dikkat çeken ayrıntılar da paylaşıldı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ağustos 2026 10:18
Fenerbahçe'de Alexander Sörloth gelişmesi! Aziz Yıldırım...

Yaz transfer dönemi çalışmalarını hız kesmeden sürdüren Fenerbahçe, 9 numara takviyesi için kollarını sıvadı.

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Fenerbahçe'de Alexander Sörloth gelişmesi! Aziz Yıldırım...

Sarı-lacivertlilerde Başkan Aziz Yıldırım, sürece dair yaptığı son açıklama ile taraftarları heyecanlandırdı.

Fenerbahçe'de Alexander Sörloth gelişmesi! Aziz Yıldırım...

Yıldırım'ın "Bir tane santrfor alacağız. Bu hafta içi bitiririz." sözlerinin ardından İspanyol basınının servis ettiği o haber dikkat çekti.

Fenerbahçe'de Alexander Sörloth gelişmesi! Aziz Yıldırım...

Haberde Alexander Sörloth'un Fenerbahçe'nin transfer listesinin ilk sırasında olduğu bilgisi paylaşıldı.

Fenerbahçe'de Alexander Sörloth gelişmesi! Aziz Yıldırım...

Öte yandan Atletico Madrid'in Norveçli golcünün ayrılığına izin vereceği rakam ortaya çıktı.

Fenerbahçe'de Alexander Sörloth gelişmesi! Aziz Yıldırım...

La Liga temsilcisi, tecrübeli oyuncunun transferi için kapısını çalacak takımlardan 30 milyon euro bonservis bedeli talep ediyor.

Fenerbahçe'de Alexander Sörloth gelişmesi! Aziz Yıldırım...

1995 doğumlu futbolcu, geçtiğimiz sezon İspanyol ekibinin hücumdaki en etkili silahlarından biriydi.

Fenerbahçe'de Alexander Sörloth gelişmesi! Aziz Yıldırım...

Atletico Madrid forması ile bugüne kadar 107 mücadelede forma giyen Sörloth, 44 kez topu filelerle buluştururken 3 asist katkısı sundu.

Fenerbahçe'de Alexander Sörloth gelişmesi! Aziz Yıldırım...

SÜPER LİG'İ TANIYOR

Strindheim altyapısından yetişen yıldız oyuncu, 2019/2020 sezonunda Trabzonspor'da kiralık olarak forma giymişti.

Fenerbahçe'de Alexander Sörloth gelişmesi! Aziz Yıldırım...

Bordo-mavili forma ile sezonu gol kralı olarak tamamlayan Sörloth, Süper Lig'de çıktığı 34 maçta 24 gol/9 asist kaydetti.

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